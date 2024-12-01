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        Haberler Gündem Güncel 291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı | Son dakika haberleri

        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı

        Eskişehir'de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 11 çocuk annesi, 35 yaşındaki Ceylan Ç. , çıkarıldığı mahkemece hamile olduğu için serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:20
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        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
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        Eskişehir’de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ceylan Ç. (35) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 çocuk annesi Ceylan Ç.’nin 12’nci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

        15 FARKLI ADRESTE HIRSIZLIK YAPMIŞ

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kapı dilini düşürme yöntemiyle 15 farklı adresten hırsızlık suçundan hakkında toplam 291 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç.’nin kendisine ait araçla Bursa’dan kente giriş yaptığını belirledi.

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        HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Takibe alınan Ceylan Ç.’nin aracı, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde durduruldu. Gözaltına alınan 11 çocuk annesi Ceylan Ç.’nin 12’nci çocuğuna hamile olduğu anlaşılırken, ayrıca 162 ayrı hırsızlık suçundan da kaydı olduğu tespit edildi.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan Ceylan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceylan Ç.’nin hamilelikleri nedeniyle hapis cezalarının daha önce de ertelendiği öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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