Samet Aybaba'nın Hasan Arat'a yazdığı mektup ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta Futbol Takımları Koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısıyla gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Aybaba'nın görev sırasında başkan Hasan Arat'a yazdığı mektup da ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta Futbol Takımları Koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba'nın, görev esnasında başkan Hasan Arat'a yazdığı mektup ortaya çıktı.
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Samet Aybaba'nın 20 Kasım 2024 tarihinde Hasan Arat'a yazdığı mektupta, Kaan Şakul ve Brad Friedel için oldukça sert ifadeler kullandığı görüldü. İşte Aybaba'nın Hasan Arat'a yazdığı mektup...
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"RAPOR DEĞİL, MEKTUP!"
Size daha önce yaptığımız gibi transfer döneminin bitiminde olağan bir rapor yazmayı planlıyordum. Ancak geldiğimiz noktada bir rapor değil, samimi bir mektup yazmanının daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü takımın içinde bulunduğu durum itibari ile rapor hazırlaması gereken merci, Futbol Genel Koordinatörlüğü olmaktan çıkmıştır.
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"PİYON BRAD FRIEDEL"
Asla sorumluluktan kaçmıyoruz. Ancak yeni sezon itibari ile YANLIŞ dediğimiz, savaşını verdiğimiz bir çok konunun ve geldiğimiz nokta da ortaya çıkan olumsuz tablonun sorumlusu biz değiliz. Rapor hazırlaması gereken kişiler, yeni sezon itibari ile Profesyonel Futbolu, transferi ve uzun kolları ile Ümraniye'yi yönetmeye çalışan Kaan Şakul, ve ilerde muhtemelen yaptığı hataları üzerine atacağı bugünse perde olarak kullandığı piyon Brad Friedel'dır.
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"ONLARDAN RAPOR İSTEYİN"
Lütfen bizlerden talep ettiğiniz gibi, mevcut duruma dair bir rapor da kendilerinden isteyiniz. Bizler kadar, Beşiktaş camiası için de son döneme ilişkin daha aydınlatıcı olacaktır. Bildiğiniz üzere Türk futboluna 50 yılı aşkın süredir hizmet ediyorum, kulübümüz de futbolcu, teknik direktör gibi farklı pozisyonlarda görev aldım. Bu dönem üstlendiğim görevimde de beklentim, kariyerimin en olgun döneminde tüm bilgi birikimimi, tecrübemi kulübümle paylaşabilmekti.
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"ESKİ BANKACI VE PİYONU..."
Seçim sürecinizde sık sık kullandığınız "Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek" ifadesi, temelinde beni çok heyecanlandıran, sadece kulübümüz açısından değil, Türk futbolunda örnek bir model olacağını düşündüğüm, uzun başarılı bir dönemin habercisi niteliğindeydi. Ancak geldiğimiz nokta da bu ifadenin altının dolu olmadığını anladım. İfade ettiğiniz gibi sahadan gelen profesyonellerin değil, futboldan bihaber eski bankacı ve Ümraniye'ye yerleştirdiği piyonu tarafından Beşiktaş' ın yönetilmeye çalışıldığına şahitlik etmekteyim.
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"SATABİLDİĞİ TEK OYUNCU VAR MI?"
Brad sadece futbolcu satacak, tut onu kulağından at Ümraniye'den dışarı dediğinizde de gülümsedim size. Satabildiği tek bir oyuncu var mı? Tüm oyuncular paraları ödenerek çok yanlış biçimlerde gönderildi. Brad ve Kaan transfer sürecini nasıl yönetmiş, işin matematiğine ilgili arkadaşlardan bilgileri isteyerek bir bakın lütfen. Kendim sık sık bakıyorum.
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"İTİBARSIZLAŞIRMAYA ÇALIŞTINIZ"
Bu tabloya Türk futbol tarihinde herhangi bir profesyonel imza atsaydı işine devam edebilir miydi? Peki devam ediyorsa sizce bu kamuoyuna ne düşündürürdü? Birde gerçekten merak ediyorum Başkanım. Neden özellikle transferde, futbol konusunda çok daha tecrübeli yöneticilerimiz Onur Göçmez, daha önce Beşiktaş yönetimlerinde futbol şube sorumlusu olarak yer almış Mete Vardar, efsane futbolcularımızdan Feyyaz Uçar gibi isimler varken Kaan üzerinden gittiniz? Bizden, yani futbol aklından uzaklaşıp Brad'i Ümraniye'ye getirerek Kaan'la beraber bizi itibarsızlaştırmaya çalıştığınız noktada da büyük hatalar yapıldı ve bu aşamaya gelindi.
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"HEMEN GEREĞİNİ YAPIN!"
Bunun neden yapıldığını bilmiyorum, belki öğrenemeyeceğim. Ama içinde bulunduğumuzun durumun sebeplerinin bunlar olduğunu düşünüyorum. Ben bir söz verdim ve kimseyi yarı yolda bırakmam. Beşiktaş'ı hiç bırakmam. İhtiyaç olursa Ümraniye' de yardım etmek için bekliyor olacağım. Ancak bizlerle ilgili farklı bir tasarruf var ise, hemen gereğini yapın lütfen."
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NE OLMUŞTU?
Samet Aybaba, önceki gün düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'u derhal istifaya davet etmişti. Şakul'un bütün transferlerde parmağı olduğunu söyleyen Aybaba, Brad Friedel ile Şakul'un kulüpte imparatorluk kurduğunu iddia etmişti.