Hasan Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakan Hasan Arat, hakkında çıkan iddialara karşı denetim kurulundan kendisini araştırmalarını istedi.
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Beşiktaş’ta hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde görevini bırakan Beşiktaş JK 35. Başkanı Hasan Arat denetim kuruluna başvurdu.
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TRT Spor'un haberine göre; Arat kamuoyunda yaşanan, ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki’ye teslim etti.
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Olayların tamamı ile ilgili BJK tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.
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Ayrıca Beşiktaş JK Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti
İşte Hasan Arat'ın yazdığı yazı:
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