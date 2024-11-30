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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Eşini ve kızını defalarca bıçakladı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Boşanma davası vardı! Önce kızını sonra eşini hedef aldı! Kanlı pusu!

        İzmir'de, boşanma davasında karar duruşmasının görüleceği gün eşinin bulunduğu akraba evine basan 50 yaşındaki Ahmet Balcı, eşi Ummuhan Balcı ile kendini engellemeye çalışan 20 yaşındaki kızı Betül Balcı'yı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızın tedavisi sürürken, gözaltına alınan Ahmet Balcı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:47
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        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
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        İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nde hizmetli olarak çalışan 7 çocuk annesi Ummuhan Balcı, 5 yıl önce aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve kendisine şiddet uygulayan eşi beyaz eşya satıcısı Ahmet Balcı'ya (50) boşanma davası açtı.

        BOŞANMA DAVASI OLDUĞU GÜN BASKIN

        DHA'daki habere göre eşini ölümle tehdit ettiği için hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı çıkartılan Ahmet Balcı, dün saat 08.00 sıralarında, boşanma davasının karar duruşmasından önce, Ummuhan Balcı'nın çocuklarını da yanına alarak sığındığı teyzesinin Maviköşe Mahallesi'ndeki müstakil evine gitti.

        EVİN ÖNÜNDE PUSU KURDU

        İddiaya göre, Ahmet Balcı, elindeki bıçakla, eşinin ve çocuklarının bulunduğu evin önünde pusu kurdu. Hemşire kızı Betül Balcı'nın (20), evden çıkacağı sırada Ahmet Balcı kapıya yöneldi.

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        ÖNCE KIZINI SONRA EŞİNİ BIÇAKLADI

        Ummuhan Balcı'nın tedavisi devam ediyor.
        Ummuhan Balcı'nın tedavisi devam ediyor.

        Betül Balcı, babasının içeri girmesine engel olmak istedi. Ancak Ahmet Balcı, kızını sol bacağından bıçakla yaraladı. Ardından içeri giren Ahmet Balcı, hakkında koruma kararı bulunan eşi Ummuhan Balcı'ya saldırıp, başı, sol kolu ve göğsünden aynı bıçakla yaraladı.

        ANNE İLE KIZININ DURUMU İYİ

        Ahmet Balcı olayın ardından kaçarken, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve kızını ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan anne-kızın durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

        Ahmet Balcı ise jandarma tarafından yakalandı. Balcı, götürüldüğü Aliağa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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