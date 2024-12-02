Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizi bütün olarak kucaklıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Tarihimizi bütün olarak kucaklıyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin sahibi millettir. 85 milyonun tamamıdır. Köken ve inanç ayırmaksızın herkes eşittir. Türkiye'de kimse dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez. İnancından dolayı insanların kamusal hayatın dışına atıldığı günler de artık geride kaldı" ifadelerini kullandı. Açıklamasında, "Engelli kardeşlerimize yönelik hizmetleri geç kalmış hakların teslimi yaklaşımıyla hayata geçirdik" ifadelerine de yer veren Erdoğan, "Engelli memur sayısında önemli kademe kaydettik. 2002 yılında 5 bin civarında olan engelli memur sayısı bugün 71 bine ulaştı. Özel sektörde istihdam edilmelerine önem veriyoruz" şeklinde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki Engelsiz Türkiye Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek o derece başarılı olabiliriz. Siyaset ve sivil toplum olarak hep beraber engelli kardeşlerimizin gündemine sahip çıkmamız ve bu yolda atılan adımlara samimi destek vermemiz gerekiyor. AK Parti öncü, örnek ve sürdürülebilir programlar oluşturmaya devam ediyor.
"UZAK COĞRAFYALARA İYİLİĞİ VE MERHAMETİ TAŞIDIK"
Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan medeniyet çınarı ile uzak coğrafyalara iyiliği, merhameti ve şefkati taşıdık. 'Türk yolu gözlenendir' tespitine pek çok yerde şahitlik edersiniz. Bu ebetteki parayla güçle zorla elde edilebilecek bir paye değildir. Kalplerin kilidini açmak inanın ki her millete nasip olacak bir şey değildir.
"TARİHİMİZİ BÜTÜN OLARAK KUCAKLIYORUZ"
Osmanlı döneminde engelliler askeri ve idari görevlere getirilmiş, sosyal hayata katılımları teşvik edilmiştir. Ecdadımız engellilerin daima yanında olmuştur. Sosyal hayata katılmaları teşvik edilmiştir. Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle hedef aldığı Sultan Abdülhamid Han, açtırdığı merkezle işitme ve konuşma engellilerin çağın ötesinde bir eğitim almasını sağlamıştır. İnsan odaklı yaklaşımlarımızın gerisinde işte bu tasavvur bulunuyor. Tarihimizi bütün olarak kucaklıyoruz.
"TÜRKİYE'DE KİMSE DIŞLANAMAZ"
Milletimizin tüm fertleri devletimizin nazarında aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. 'Tek parti' faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Türkiye'nin sahibi millettir. 85 milyonun tamamıdır. Köken ve inanç ayırmaksızın herkes eşittir. Türkiye'de kimse dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez. İnancından dolayı insanların kamusal hayatın dışına atıldığı günler de artık geride kaldı.
"KAMUDA ENGELLİ MEMUR SAYISI ARTTI"
Engelli kardeşlerimize yönelik hizmetleri de geç kalmış hakların teslimi yaklaşımıyla hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını devletimizin asli vazifesi olarak görüyoruz. Engelli memur sayısında önemli kademe kaydettik. 2002 yılında 5 bin civarında olan engelli memur sayısı bugün 71 bine ulaştı. Özel sektörde istihdam edilmelerine önem veriyoruz.
MOBİL UYGULAMA AÇIKLAMASI
Engellilerin dijital hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakında yayınlayacağız. 547 bin vatandaşımıza evde bakım yardımında bulunuyoruz. Bakım merkezlerinde yardımın yüzde 94'ünü biz karşılıyoruz.
"AZMİNİ KAYBETMEYENİN ENGELİ YOKTUR"
0-8 yaş arası özel gereksinimli evlatlarımızın ihtiyaçları için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemimizi yıl bitmeden pilot olarak hayata geçireceğiz. Diğer taraftan otizm alanında ihtisaslaşmış bakım merkezlerini de yaygınlaştıracağız. Engelsiz bir Türkiye istiyorsak tüm kurumların buna katkı sağlaması şarttır. Azmini kaybetmeyenin engeli yoktur. Azim, hedef, inanç ve ülkü varsa başarı vardır. "