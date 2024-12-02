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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Kapatılan hastanenin idari amiri ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Kapatılan hastanenin idari amiri ölü bulundu!

        İstanbul'da, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen, kapatılan özel bir hastanede idari amir olarak çalışan ve 2 gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:47
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        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu!
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        İstanbul İkitelli'de, dün öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        ARACINDA ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi.

        2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

        Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti.

        SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

        Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        KAPATILAN HASTANEDE İDARİ AMİRDİ

        Öte yandan Satılmış Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.

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        #Satılmış Çim
        #Son dakika haberler
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