'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Kapatılan hastanenin idari amiri ölü bulundu!

İstanbul İkitelli'de, dün öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi.

2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti.