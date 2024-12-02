'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Kapatılan hastanenin idari amiri ölü bulundu!
İstanbul'da, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen, kapatılan özel bir hastanede idari amir olarak çalışan ve 2 gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlattı
İstanbul İkitelli'de, dün öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
ARACINDA ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi.
2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU
Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti.
SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI
Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAPATILAN HASTANEDE İDARİ AMİRDİ
Öte yandan Satılmış Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.