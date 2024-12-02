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        Haberler Yaşam Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi

        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi

        Hawaii Üniversitesi'nden araştırmacılar, tarihi hala keşfedilmekte olan 'Homo juluensis' adında yeni bir insan türü bulmuş olabileceklerini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:23
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        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
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        Hawaii Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Antropoloji Bölümü'nden Profesör Christopher J. Bae ve ekibi, yeni bir insan türü bulmuş olabileceklerini açıkladı.

        Araştırmacılar, doğu Asya'da geniş kafatasları ve devasa dişlere sahip 16 bireyin kalıntılarını buldular.

        Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, geç Orta ve erken Geç Pleistosen döneminde (yaklaşık 300.000 ila 50.000 yıl önce) bir arada yaşayan insan türüne 'Homo juluensis' adı verildi.

        KAFALARI DAHA BÜYÜK

        Yapılan ölçümlerde yeni türün kafasının, Neandertaller ve Homo sapiens'den daha büyük olduğu belirtildi.

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        Ancak Bae, daha büyük kafatasının 'daha yüksek zeka' anlamına gelmeyeceğini de vurguladı.

        DENİSOVANLARLA BENZER ÖZELLİKTELER

        Araştırmacılar, fosilleri Neandertaller ve Denisovanlarla karşılaştırdılar.

        Elde ettikleri bulgular bu fosillerin, yaklaşık 40.000 yıl önce Avrupa ve Asya'da var olan Neandertallerle bağlantılı olmadığını düşündürdü.

        Ancak Homo juluensis'in, diş özellikleri bakımından Denisovanlarla benzerlikler taşıdığına dikkat çektiler.

        ATLARI AVLAYARAK BESLENMİŞLER

        Çalışmada Homo juluensis'in yaklaşık 300.000 yıl önce Doğu Asya'da yaşadığı, küçük gruplar halinde atları avladığı, taş aletler yaptığı ve hayatta kalmak için muhtemelen hayvan postlarını işlediği kaydedildi.

        Homo juluensis'in, iklim değişikliği sırasında, buzul dönemi ve kuru hava koşullarının hakim olduğu bir dönemde yaşadığı belirtildi.

        Öte yandan türün yaklaşık 50.000 yıl önce ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

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        HAVA OLAYLARI NEDENİYLE YOK OLMUŞ OLABİLİRLER

        Türün, küçük gruplar halinde yaşamaları ve çetin hava olayları nedeniyle savunmasız kaldıkları ve yok oldukları düşünülüyor.

        Bae ve araştırma ekibi, Çin, Kore, Japonya ve Güneydoğu Asya'dan elde edilen bu antik insan fosillerini sınıflandırmak ve anlamak için daha net bir sistem oluşturdu.

        Bae, "Bu projeye birkaç yıl önce başladık ancak yeni bir hominin (insan atası) türü önerebileceğimizi ve ardından Asya'daki hominin fosillerini farklı gruplara ayırabileceğimizi beklemiyorduk" dedi.

        Çalışmanın eski insanlar hakkında daha fazla boşluğu doldurması bakımından çok önemli olduğu kaydedildi.

        *Haberin görseli Hawaii Üniversitesi ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #insan türü
        #yeni insan türü
        #Hawaii Üniversitesi
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