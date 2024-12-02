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        Yağışlar batıda! İstanbul'da 3 gün yağmur var

        Türkiye'nin batısı ile Akdeniz Bölgesi yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel son tabloyla ilgili olarak, "İstanbul'da gelecek 3 gün aralıklarla yağmurlu geçecek. Marmara'da yağış bir zayıflayıp bir güçlenirken güneş bu hafta eksik olacak. Fakat bereketli ve sele, su baskınına yol açmayan yağmurlarımız var" ifadelerini kullandı

        Giriş: 02.12.2024 - 17:47 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:47
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        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
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        Türkiye’de batı bölgeler yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi, İstanbul’da gelecek 3 gün aralıklarla yağmurlu geçecek. Marmara’da yağış bir zayıflayıp bir güçlenirken güneş bu hafta eksik olacak. Fakat bereketli ve sele, su baskınına yol açmayan yağmurlarımız var.

        Salı günü akşama doğru ve çarşamba sabahı da İstanbul’da bugün olduğu gibi yağar, rüzgar Marmara’ya poyrazdan esiyor. Hissedilen sıcaklıklar bölgede 8 ila 12°C.

        Ankara’da çarşamba günü yeniden kar havası var, başkentin güneyinde Konya-Kütahya-Manisa arasında çarşamba öğle ve akşam kar yağacak görünüyor. Bu kez kuvvetli olmasa da bu kar yağışları ulaşımı, şehirlerarası yolları (Konya-Antalya yolu başta olmak üzere) etkileyebilir.

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        İzmir’de bu akşam tahmini 17-18 sularında yağmur atıştırabilir, ardından cuma gününe kadar hava az bulutlu ve güneşli, sıcaklıklar İzmir’de gündüz 13-14°C’lerde.

        Akdeniz’de ise kuvvetli hava olayları yaşanmak üzere. Antalya’da yarın ve çarşamba günleri beklenen sağanak ve fırtınaya karşı tedbirli olunmasında fayda var. Antalya merkez ilçeler ile Mersin yönünde çeşitli yerleşim yerlerinde su baskınları yaşanabilir.

        Fethiye-Finike-Manavgat açıklarında denizde su hortumu oluşabilir. Bölgede kısa süreli ama iri taneli dolu yağışı olasılığı da bulunuyor. Gelecek 2 gün Akdeniz kıyılarında duruma karşı denizde olmamakta ve fırtına sırasında dışarıda bulunmamakta yarar olacaktır. Bu durum çarşamba gününe kadar Antalya çevresinde hayatı etkileyecek görünüyor.

        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu ise bu hafta güneşleniyor. Hatta son zamanların en güneşli havası, bu hafta doğu bölgelerinde olacak.

        Fotoğraflar: AA

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