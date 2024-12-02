Savaşın merkezi Hama'ya kayıyor

2020 yılından sonra İdlib'e çekilen HTŞ ve diğer bazı muhalif gruplar, geçtiğimiz hafta ani taarruzla Suriye'nin ikinci büyük şehri olan Halep'i ele geçirdi. Muhalifler daha sonra İdlib'in güneyinde yer alan Serakip ve Halep'in güneyindeki Han Tuman kasabalarını da ele geçirerek kritik mevkilerde kontrolü sağlamış oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise orduyu Hama'ya geçmek zorunda kaldı.

REKLAM advertisement1 Suriye Ordusu, savaş hazırlıklarını Hama şehrinde yoğunlaştırmış durumda. Geri çekilişin Hama'da durduğunu bildiren Suriye Ordusu yetkilileri, Hama'daki savunma sonrası karşı saldırıya geçileceğini ifade etti. Suriye Ordusu, 26 Piyade Tugayı ve 75. Zırhlı Alay gibi özel birliklerini Hama'ya konuşlandırarak muhalifleri durdurmayı planlıyor. REKLAM HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR Suriye Ordusu, kara birliklerini Hama'da yoğunlaştırırken Rus uçakları da bir yandan İdlib ve Halep'teki muhalifleri vurmaya devam ediyor. Rus Savaş uçakları İdlib Üniversite Hastanesi'ni hedef alırken, Halep'in kırsalını da hedef alarak muhaliflerin Hama'ya daha fazla kuvvet kaydırmalarını engellemeye çalışıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz, neler yapabileceğimize dâir analiz yapıyor ve bu sırada Suriye ile temasımızı sürdürüyoruz. Suriye'de istikrarın sağlanması adına yapılması gerekenler için bir strateji belirlenecek." dedi.