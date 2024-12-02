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        Haberler Dünya Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın ateşkes planını reddetti

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tansiyon her geçen gün artarken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'da dile getirilen ateşkes planını reddetti. Lavrov, ateşkesin Rusya'nın aleyhine olacağını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 21:15 Güncelleme: 02.12.2024 - 21:46
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        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Batı'da dillendirilen ateşkes planlarıyla ilgili konuştu. Batı'da oluşturulan ateşkes planlarını reddeden Lavrov, Ukrayna'nın ateşkesten kârlı çıkacağını söyledi.

        Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "Batı'da dillendirilen iddialarla ilgili endişeliyiz. Brüksel, Londra, Paris ve Washtington ateşkes planlarını ortalığa saçmaya başladı. Böylesi bir ateşkes Ukrayna'nın nefes almasına yardım edecek ve cephanesini uzun menzilli füzelerle doldurmasına sebep olacaktır. Elbette böyle bir yol, bizi barışa götürmez." dedi.

        Rus yetkililer, ateşkes görüşmelerine hazır olduklarını ancak bu görüşmelerin ancak Putin'in yaz aylarında ortaya koyduğu kriterler doğrultusunda ilerleyebileceğini ifade etti.

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        RUSYA UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA İLERLİYOR

        Rusya, geçtiğimiz iki ayda Ukrayna'nın doğusunda bin kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi. 2023 yılına göre ele geçirdiği alanı 2024 yılında 6 kat artıran Rusya, Ukrayna'nın doğusunda çok hızlı ilerleme kaydetti.

        Uzmanlar hızın kesilmemesi hâlinde Ukrayna'nın doğu cephesinin düşebileceği konusunda uyardı. ABD ise ilerlemeyi durdurmak adına anti-personel kara mayınlarının kullanımı konusunda Ukrayna'ya izin verdi.

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