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        Haberler Gündem Güncel Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı | Son dakika haberleri

        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı

        Zonguldak'ta babasıyla tartışan 28 yaşındaki Oktay Çetin, işyerine minibüsüyle daldı. Olayda 6 kişi kaçarak canını zor kurtardı. Gözaltına alınan oğul serbest bırakılınca işyeri sahibi itiraz etti, böylece zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:34
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        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
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        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı babasının çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle dalarak eşyaya zarar veren ve 6 kişinin minibüsten kaçarak kurtulduğu olayın ardından, dün mahkemece serbest bırakılan Oktay Çetin (28), iş yeri sahibinin itirazı üzerine tutuklandı.

        O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        6 KİŞİ SON ANDA KURTULDU

        Olay, 29 Kasım’da Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde meydana geldi. Babası M.Ç. ile tartışan Oktay Çetin, onun çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle daldı. İş yerinde çalışan 6 kişi, kaçarak minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Makineleri ve istiflenen ahşap malzemeleri minibüsle deviren Oktay Çetin kaçtı. Olay anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri Köksal Tekin ve oğlu Gökhan Tekin, çalışanlarıyla birlikte Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne giderek şikayetçi olunca Oktay Çetin gözaltına alındı.

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        İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yeri sahiplerinin itirazı üzerine Oktay Çetin, bugün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çetin bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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