MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 1

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini; 3. dakikada Oğuz Aydın, 78. dakikada Rodrigo Becao, 89. dakikada Edin Dzeko attı.

Gaziantep FK'nin tek golünü ise; 41. dakikada David Okereke attı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 32'ye yükseltti. Konuk ekip ise 15 puanda kaldı.

Fenerbahçe ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre kadrosunda önemli sayıda rotasyona gitti.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

Gaziantep FK karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e görev veren Portekizli teknik adam, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Rodrigo Becao ve Filip Kostic'den oluşturdu. Orta ikilide Fred Rodrigues ile İsmail Yüksek görev alırken hücum hattında İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Oğuz Aydın forma giydi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.

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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.