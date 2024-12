Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile Ortak Basın Toplantısında açıklamalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı ile ticaret hacmi hedefini daha da yukarı taşıma konusunda mutabık kaldık. Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Firmalarımız altyapı, inşaat, hizmet sektörüne ilgilerini sürdürüyorlar. Karadağ doğrudan yatırımlarımızda 2023 ve 2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır. İş insanlarımıza verdikleri destekten ötürü kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Milatoviç'e milletim adına teşekkür ediyorum. Karadağ'da beşeri ve kültürel münasebetlerimiz de hızla gelişiyor. TİKA'nın restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki projeleri, Yunus Emre Entitüsü'nen kültür sanat faaliyetleri ilişkilerimizin boyutudur. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz 2500'i aşkın öğrenciye Türkçe eğitim verdi. Türkiye bursları kapsamında 500'den fazla Karadağlı kardeşimiz ülkemizde eğitimlerine devam ettiler.

"SURİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Gazze'de bir an önce ateşkesin bir an önce sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız. Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız ve gerekse MİT Başkanımız muhataplarıyla sürekli istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyid ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savunageldiği politikaların parametreleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunması, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Sahadaki süreci an be an takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirebilecek herhangi bir özellikle farklı eylemin yaşanmaması adına gereken tedbirleri alıyoruz.