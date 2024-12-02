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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'de patlak veren gelişmelerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız. Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde, sahadaki süreci anbean takip ediyor, farklı eylemin yaşanmaması için bütün tedbirleri alıyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İsrail'in ateşkesle ilgili tutumlarının samimi olmadığını söyledi ve ekledi: "Ateşkes sözü veriyorlarsa bunu inşallah görelim, uygulamada bu adımlar atılsın biz de buna inanmış olalım"  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:05
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile Ortak Basın Toplantısında açıklamalar.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "GÖRÜŞMEMİZDE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ ELE ALDIK"

        Sayın Cumhurbaşkanı ile ticaret hacmi hedefini daha da yukarı taşıma konusunda mutabık kaldık. Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Firmalarımız altyapı, inşaat, hizmet sektörüne ilgilerini sürdürüyorlar. Karadağ doğrudan yatırımlarımızda 2023 ve 2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır. İş insanlarımıza verdikleri destekten ötürü kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Milatoviç'e milletim adına teşekkür ediyorum. Karadağ'da beşeri ve kültürel münasebetlerimiz de hızla gelişiyor. TİKA'nın restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki projeleri, Yunus Emre Entitüsü'nen kültür sanat faaliyetleri ilişkilerimizin boyutudur. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz 2500'i aşkın öğrenciye Türkçe eğitim verdi. Türkiye bursları kapsamında 500'den fazla Karadağlı kardeşimiz ülkemizde eğitimlerine devam ettiler.

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        "SURİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

        Gazze'de bir an önce ateşkesin bir an önce sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız. Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız ve gerekse MİT Başkanımız muhataplarıyla sürekli istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyid ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savunageldiği politikaların parametreleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunması, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Sahadaki süreci an be an takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirebilecek herhangi bir özellikle farklı eylemin yaşanmaması adına gereken tedbirleri alıyoruz.

        KARADAĞ CUMHURBAŞKANI MİLATOVİÇ:

        Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

        "İKİ DOST ÜLKENİN İLİŞKİLERİ SÜREKLİLİK ARZ EDİYOR"

        Geçen sene sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ve benim ilk yurt dışındaki görevim olmuştur ziyaret. Buraya gelmekle birlikte iki ülkenin ne kadar ilişkilerinin önemli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Sayın Erdoğan'ın belirttiği gibi bu sene iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 145. yılını kutluyoruz. İki dost ülkenin ilişkileri süreklilik arz ediyor. İki ülke arasındaki büyük bir saygının göstergesidir. Türkiye önemli bir NATO üyesidir ve Karadağ'ın müttefikidir. Bir kez daha Türkiye'nin Balkanlarda yapıcı rolüne destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tek kelimeyle Türkiye ekonomik ve stratejik anlamda en büyük ortaklarımızdan birisidir. Karadağ'ın kuzeyindeki yatırımlara davet etmek istiyorum. Orada potansiyelimiz yüksektir. Onu birlikte yapmamız gerekecektir. Özellikle yüksek stratejik konseyinde ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimizi düşünüyorum.

        SORULAR VE YANITLAR

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

        Türkiye'den Karadağ'da yatırımları olan firmalarımız var. Bunları sayın Cumhurbaşkanıyla da görüştük. Bu firmalarımızın bundan sonraki süreçte de atacakları adımları önemsediğimizi yine konuştuk. Bu firmalar gerçekten Türkiye'de de çok çok güçlü olan firmalar. Bundan sonraki süreçte özellikle sanayide ve savunma sanayinde buralarda birçok adımlar atabileceklerini kendileriyle paylaştım. Bu konuda kendilerinin de verecekleri destek atacakları adımların çok daha güçlü olacağını ortaya koyacaktır. Bu firmalarımızın adını herhalde vermeye gerek yok, kendileri bu isimleri paylaştım. Bundan sonraki süreçte bu firmalarımızın atacağı adımlar, bu akşam yemekte kendileri ile görüşme imkanı olacak. Geleceğe yönelik Türkiye-Karadağ arasında bir başka güç paylaşımını sağlayacaktır.

        Gazze'de bugüne kadar İsrail'in verdiği sözleri tuttuğunu göremedik. Bundan sonraki süreçte 'acaba verdiği sözleri tutar mı, tutmaz mı' noktasına gelince ben bu konuda samimi bir yaklaşım görmedik, bundan sonra da göreceğimizi zannetmiyorum. 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bu süreçte neyine inanacağız? En son Lübnan'da öldürülen insanların ardı ardına neyine inanacağız . Dolayısıyla ateşkes sözü veriyorlarsa bunu inşallah görelim, uygulamada bu adımlar atılsın biz de buna inanmış olalım.

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