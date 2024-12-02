Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        35
        Fenerbahçe
        FB
        29
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        23
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        17
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.12.2024 - 18:53 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyecan devam ediyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        STAT: Mersin Stadı

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 2

        Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Görkem, Pedro, Rivas, Joelson, Aboubakar.

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

        Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında sahaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkıyor.

        LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

        Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

        REKLAM

        RIZA ÇALIMBAY VE ABOUBAKAR İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

        Atakaş Hatayspor'da Beşiktaş karşılaşması, Rıza Çalımbay ve Vincent Aboubakar için de ayrı bir önem taşıyor. Bordo-beyazlıların teknik direktörü Çalımbay, efsanesi olduğu ve iki dönem çalıştırdığı siyah-beyazlı takıma 42. kez rakip oluyor. 61 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 41 resmi müsabakada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

        Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen ve iki lig şampiyonluğu yaşayan Vincent Aboubakar da eski takımına karşı ikinci kez rakip oluyor. Kamerunlu oyuncu daha önce 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Porto formasıyla siyah-beyazlıların karşısına çıkmıştı.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemiyor.

        Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamıyor.

        İKİ TAKIM ARASINDA 9. RANDEVU

        Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya geliyor.

        Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa