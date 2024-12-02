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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü Görkem Sağlam kaydederken; siyah-beyazlıların golü ise Ciro Immobile'den geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.12.2024 - 18:53 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:04
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        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Hatayspor'un golünü 29. dakikada Görkem Sağlam kaydederken, Beşiktaş bu gole 41'de Ciro Immobile ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 22 puana yükseldi. Siyah-beyazlılar son 5 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi. 3 maçtır yenilmeyen Hatayspor ise 8 puana ulaştı.

        Ligin 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hatayspor ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK!

        Ligdeki son 4 maçta 1 puan toplayabilen 5. sıradaki Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen kadrodaki Joao Mario yedeğe çekildi. Bu maçta sakatlanan Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista da Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

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        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Tayyip Talha Sanuç, Emirhan ve Salih Uçan'a şans verdi. İstanbul ekibi, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Salih, Rashica, Rafa Silva, Semih ve Immobile ilk 11'i ile çıktı.

        HATAYSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

        Trendyol Süper Lig'de 7 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden 3 değişikliğe gitti. Recep Burak Yılmaz, Bamgboye ve Strandberg'yi yedek kulübesinde bekleten Çalımbay yönetimindeki Hatay temsilcisi, sahaya Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Aboubakar, Rui Pedro, Diack, Joelson Fernandes, Cemali Sertel ve Rivas çıktı.

        TRİBÜNLERİN BÜYÜK KISMI DOLDU

        Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin büyük kısmını doldurdu. Siyah beyazlı izleyiciler maç öncesi "Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır" sloganı attı, futbolcuları tribün önüne çağırarak alkışladı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla ceza alanına hareketlenen Rafa Silva'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

        18. dakikada Masuaku'nun kullandığı korner vuruşunda arka direkte topla buluşan Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

        25. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top dışarıya çıktı.

        29. dakikada Cemali Sertel'ın ortasında Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

        40. dakikada gelişen Hatayspor atağında sol kanatta topla buluşan Joelson Fernandes'in vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

        41. dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde Immobile topu kafayla ağlara gönderdi. 1-1

        45. dakikada ceza alanında topla buluşan Rui Pedro'nun vuruşunu Mert yatarak uzaklaştırdı.

        70. dakikada gelişen Hatayspor atağında Fernandes'in ceza sahasının solundan vuruşunda kaleci Mert Günok topu çeldi.

        71. dakikada konuk ekip etkili geldi. Gedson Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas vermeyi tercih etti. Araya giren Diack, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

        76. dakikada Beşiktaş yine Fernandes ile gole yaklaştı. Bu oyuncunun kalenin sağından vuruşunda topu ayağıyla kurtaran kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

        86. dakikada sol kanatta hareketlenen Fernandes'in uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top, üst direğe çarpıp kale sahasına döndü.

        90+3. dakikada Hatayspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Svensson'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

        90+5. dakikada siyah beyazlı ekibin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda ağlara giden top, kaleci Erce Kardeşler'e müdahale olduğu gerekçesiyle gol sayılmadı.

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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