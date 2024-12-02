Jose Mourinho: Van Bronckhorst'a yapılan şeyi, bana yapmayın

"Yarın iznimiz var. O izinden sonra Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağım. Geçen hafta onları izlemeye gittim ama sadece maçı izlemek için değil, stadı hissetmek, atmosferi hissetmek için gittim. Sevdiğim bir takım, oyun tarzlarını seviyorum. Bence Türkiye'de en iyi kontratak oynayan takım Beşiktaş. Çok hızlılar, yaratıcılar ve hedef odaklılar. Zor maç olacak ama onlar için de zor maç olacak. Sıkışık takvim Avrupa'da oynayan her takım için geçerli. Daha önce bizim de başımıza geldi ki öyle olunca durum daha zor oluyor. Bu sefer deplasmandan sonra içerde maç oynadık. Bu da dinlenmek için bize fırsat verdi. Böyle durumlarda elinizdeki oyuncuları kullanmanız gerekiyor, hep aynı oyuncularla oynarsanız oyuncular tükenir. Takımınıza güvenmeniz gerekiyor. Fırsat vermek ve yedekteki oyuncuları oyuna sokmak gerekiyor. Bugün harika kulübem vardı. Böyle kulübeniz olunca teknik direktör olarak mutlu oluyor ve yoğun maç takviminden korkmuyorsunuz."