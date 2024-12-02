Jose Mourinho: Van Bronckhorst'a yapılan şeyi, bana yapmayın
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi hakkında, "Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları, zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler." ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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"SELÇUK İNAN ÇOK İYİ!"
"Maça çok çok iyi ve güçlü başlangıç yaptık. Maçı bitirecek şansları yakaladık, 2-3'ü atabilirdik. Daha sonra iyi bir takım, iyi bir hoca olduğu için oynamaya başladılar. Topu tuttular. Bize problemler yarattılar. Sonrasında da beraberliği yakaladılar. 1-1 olunca baskıyı hissettik. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahada oynadık. Ataklar yaptık ve kazandık. Rakip hoca çok iyi, bunu söylemek istiyorum. Bizi zorladılar."
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"OĞUZ AYDIN'DA BÜYÜK FARK VAR"
"İrfan çok önemli bir sakatlık yaşadı. Adım adım ilerleyerek mümkün olduğunca çabuk dönmesini sağlamaya çalışıyorduk. Henüz İrfan kendi performansını sergileyecek kondisyonda değil. Tadic her yerde oynuyor. Çok akıllı biri. Oğuz bugün solda başladı, sağa geçti, sağ beke geçti, sonra yine sağa geçti. UEFA listesinde yok. Bu yüzden ondan fayda sağlıyoruz. Hızlı gelişim sağlıyor. Ağustos ayında oynadığı maçlara bakarsak büyük bir fark var. Çok hızlı gelişiyor."
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"SELÇUK İNAN, ARDA TURAN, ÇAĞDAŞ ATAN!"
"Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları, zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak."
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BASIN TOPLANTISI
Galatasaray yetkililerinin hakem konuşmasına anlam veremediğini anlatan Mourinho, "Galatasaray tarafının konuşuyor olmasını çok saçma buluyorum çünkü haftalar boyunca arka arkaya nelerin olduğunu biliyoruz. Dün de oynadıkları maçta neler olduğunu biliyoruz. Baskı kültürüne alışıklar, hikaye onlar için farklı olsa da. Antep tarafı kendi maçları hakkında konuştu ama hakemin hata yaptığını düşünmüyorum ki hatasında VAR yardım etti." diye konuştu.
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Oyuna çok güçlü başladıklarını vurgulayan Mourinho, "Oynadığımız oyunla kazanmamız gerekiyordu, başka opsiyonumuz yoktu. İlk 15 dakikaya güçlü başladık ama sonra 30 dakika iyi değildik. Bu hafta sonu benim için sürpriz değildi. 2 teknik adam var Selçuk İnan ve Arda Turan. Onlar çok iyi futbol oynuyorlar, iyi felsefeleri var büyük takımlardan korkmuyorlar. Sonuç için oynuyorlar. Bu 2 teknik direktörü tebrik ediyorum. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için eminim ilerde Galatasaray'ı çalıştıracaklardır." değerlendirmesinde bulundu.
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"Yarın iznimiz var. O izinden sonra Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağım. Geçen hafta onları izlemeye gittim ama sadece maçı izlemek için değil, stadı hissetmek, atmosferi hissetmek için gittim. Sevdiğim bir takım, oyun tarzlarını seviyorum. Bence Türkiye'de en iyi kontratak oynayan takım Beşiktaş. Çok hızlılar, yaratıcılar ve hedef odaklılar. Zor maç olacak ama onlar için de zor maç olacak. Sıkışık takvim Avrupa'da oynayan her takım için geçerli. Daha önce bizim de başımıza geldi ki öyle olunca durum daha zor oluyor. Bu sefer deplasmandan sonra içerde maç oynadık. Bu da dinlenmek için bize fırsat verdi. Böyle durumlarda elinizdeki oyuncuları kullanmanız gerekiyor, hep aynı oyuncularla oynarsanız oyuncular tükenir. Takımınıza güvenmeniz gerekiyor. Fırsat vermek ve yedekteki oyuncuları oyuna sokmak gerekiyor. Bugün harika kulübem vardı. Böyle kulübeniz olunca teknik direktör olarak mutlu oluyor ve yoğun maç takviminden korkmuyorsunuz."
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Başarı için istikrarın önemine değinen Mourinho, "Birazcık hakkımı teslim edip zaman verin. Giovanni van Bronckhorst'a yapılanı bana yapmayın. Bir hoca 3-4 ayda mucize yaratamaz evet bir şeyleri değiştirebilir. Burada bu kültür var, istikrara karşı bir kültür ama oyuncuların ve kulübün gelişmesi için istikrar gerekiyor. Birazcık süre verin bırakın huzurlu şekilde çalışayım. Huzur olmasa da ben bundan keyif alırım." ifadelerini kullandı.
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Mourinho, zaman geçirilmesine ilişkin soruya "Düşünüyorum belki ben onların pozisyonundan olsaydım aynı şeyi yapardım. Gün sonunda sonuç almak için oynuyorsunuz. Hakemler gereken süreyi verirse bu konunun çok sorun olacağını düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.
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