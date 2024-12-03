Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu | Son dakika haberleri

        Sakarya'da Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu

        Sakarya Karasu'da oynanan Darıçayırıspor-Sapanca Kurtköyspor maçı sonrası, ev sahibi taraftarların stattan ayrılmak isteyen Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlara saldırması sonucu çıkan kavgada bir kişi sağ gözüne isabet eden taş nedeniyle kör oldu. Kameraya anbean yansıyan kavgayla ilgili 5 taraftar gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 02:00 Güncelleme: 03.12.2024 - 02:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Süper Amatör Lig'de Darıçayırıspor-Sapanca Kurtköyspor maçı sonrası mağlup takım Darıçayırıspor taraftarları, stattan ayrılmak isteyen Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarların araçlarının önünü kesti.

        DHA'nın haberine göre; taş, tekme ve yumruklu saldırıda Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar’ın (26) gözüne taş isabet etti. Kovar’ın sağ gözünde kalıcı körlük oluşurken, olayla ilgili 5 taraftar gözaltına alındı.

        Olay, 1 Aralık Pazar günü Karasu ilçesi, Karasu Şehir Stadı’nın 300 metre dışında meydana geldi. Süper Amatör Lig maçında Darıçayırıspor, kendi sahasında Sapanca Kurtköyspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sapanca Kurtköyspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası, stadyumun dışında Darıçayırısporlu bir grup taraftar, içerisinde Sapanca Kurtköysporlu taraftar ve yöneticilerin bulunduğu 2 otomobilin önünü kesip taşla saldırdı. Daha sonra 2 kişi araçtan indirilip darbedildi. Arkadan gelen başka bir otomobilde bulunan Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlar da gruba karşılık verdi. Olay sırasında orada bulunan polis ve bekçiler, araya girip kavgayı sonlandırdı. Olayda, Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar, gözüne isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kovar’ın sağ gözünün taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı T.Y., C.E., Y.S., E.A.A. ve M.E., gözaltına alındı.

        "BUNU YAŞATANLARA EN AĞIR CEZALARIN VERİLMESİ HUSUSUNDA TÜM VARLIĞIMIZLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

        Olayın ardından Sapanca Kurtköyspor Kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Kulübümüz 1 Aralık 2024 Pazar Günü saat 19.30’da Karasu Şehir Stadyumu’nda Darıçayırıspor ile karşı karşıya geldiği maçı kulübümüz 1-0’lık haklı galibiyet ile kazandı. Ancak maç sonrası stadın 200- 300 metre ilerisinde, içerisinde Darıçayırısporlu futbolcuların da bulunduğu 25- 30 kişilik grup, hain pusu sonucu yöneticilerimizin araçlarına taşlı ve sopalı saldırıda bulunmuştur. Saldırı sonucu 1 kardeşimizin sağ gözünde kalıcı körlük oluşmuştur. Biz her zaman futbolun kardeşlik ve dostluk çerçevesinde ilerlemesini istesek de bazı alçak gruplar tarafından böyle olaylar yaşanıyor. Adli boyutta Kurtköyspor kulübü olarak kardeşimize bunu yaşatanlara en ağır cezaların verilmesi hususunda tüm varlığımızla mücadele edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Karasu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu
        Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu
        Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali
        Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali
        Aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Hayalet şehir Halep
        Hayalet şehir Halep
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa