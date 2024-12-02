Osmaniye'de otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin, önündeki traktörün römorkuna çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı
Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde meydana geldi.
İ.İ.K. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Musa Contarlı yönetimindeki zeytin yağı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan İ.İ.K. ile yanındaki Hasan Kuşcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin kontrolünde Kuşcu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı İ.İ.K. ile traktör sürücüsü Musa Contarlı, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Musa Contarlı, buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kuşcu'nun cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin, önündeki traktörün römorkuna çarptığı kazada yaşamını yitiren Hasan Kuşçu'nun ardından hastanede tedaviye alınan traktör sürücüsü Musa Contarlı da kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü İ.İ.K.’nın hastanedeki tedavisi devam ederken, kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.