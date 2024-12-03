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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması! Eski hakemler yorumladı - Fenerbahçe Haberleri

        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması! Eski hakemler yorumladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Mücadele sonrası hakem Alper Akarsu ve VAR'ın kararları çok konuşulurken, eski hakemler tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:08
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maç sonrası hakem kararları konuşulurken, eski hakemler beIN Trio programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

        • 2

          Soru: Osayi-Samuel ceza sahası içinde topla oynuyor mu, penaltı kararı gerekir mi?

          Bahattin Duran: O top ele, kola geliyorsa bu pozisyon saha çizgileri içerisinde penaltı diyeceğiz. Topun ele gelip gelmediğini ispat etmek gerekiyor. Bu açıdan ele geliyor gözüküyor. Bir başka açıda ele gelmiyor gözüküyor.

        • 3

          Bülent Yıldırım: Sekme bile olsa, sol kol yüksekte olduğu için, doğal olmadığı için kol, temas mutlaksa penaltı diyeceğiz. İhlal varsa, gol çizgisi kamerasından saha içinde. Açıları taradığımızda birinde oynama ihtimali varmış gibi görünüyor, birinde ispat edemiyorum. VAR'ın kararına saygı duyuyorum.

        • 4

          Deniz Çoban: Bir açıdan bakınca ele geldiği fikri oluşmuyor bende. VAR hakemi 4 açıdan izlemiştir bunu. Bir yerde temas gibi gözükürken, diğer yerde farklı gözükebilir. Yanılmıyorsam bir Trabzonspor - Konyaspor maçıydı, böyle çok tartışılan bir elle oynama pozisyonu vardı, kamuoyunun ortak kanaati elle oynama yönündeydi. Bana gösterdiler, VAR ekranı 4'ü bölmüş, en net ele geldi diye gösterilen 2 açı var, başka bir açıda topla kol arasında 1 karış açıklık var.

        • 5

          Soru: İsmail Yüksek'in ceza alanı içinde rakibine yaptığı müdahale penaltı gerektirir mi?

          Deniz Çoban: İsmail bastı ve bitti, bastıysa... Top oyuna girmedi.

          Bülent Yıldırım: Dikkatsiz bir temas, kontrolsüz temas olsa sarı karttan bahsedebiliriz. Top oyunda olmadığı için penaltı yok. Top oyun dışıyken müdahaleye penaltı diyemeyiz.

          Bahattin Duran: İsmail Yüksek ayağa bastı ama top oyunda değil. Teknik cezadan, penaltıdan bahsedemeyiz.

        • 6

          Soru: 29. dakikada Becao'nun Arda'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Arda'nın forması mücadelede komple çıktı. Arda formasını giymeye çalışırken bir de çelme taktı. İki tane penaltı yaptı Becao, ikisi de kaçtı. Rakibin formasını tutup çekti, top oyundayken rakibine çelme de taktı. VAR bunu nasıl görmez.

        • 7

          Deniz Çoban: Önce karşılıklı mücadele. Sonra Arda'nın forması yukarı çıktı. Devam kararı yanlış, penaltı gerekir.

          Bahattin Duran: Önce ikisi de birbirini tuttu. Becao, ardından ısrarlı bir şekilde çekip formayı tutup çıkarttı. Formayı giymeye çalışırken sportmenlik dışı bir hareket yaparak Becao, rakibini düşürdü. Net bir penaltı.

        • 8

          Soru: Fenerbahçe'nin üçüncü golü öncesi faul var mı?

          Bülent Yıldırım: Mert Müldür faul yapıyor. Rakibin ayağına basıyor. Gol iptal edilmeliydi.

          Bahattin Duran: Faul var.

          Deniz Çoban: Pozisyon faul.

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