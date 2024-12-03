İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu maden mühendisi Mustafa Bayrak, 2001 yılında mimar Müge Bayrak ile evlendi. Çiftin, 2003 yılında ise Egemen ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

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EĞİTİMİ İÇİN 21 YIL MÜCADELE ETTİLER AA'da yer alan habere göre çeşitli belirtiler üzerine 3 yaşında hastaneye götürülen Egemen Bayrak'a, yüzde 40 engelli raporu verildi. Zihinsel engelli çocuklarını hayata kazandırmak için mücadele veren çift, onun öğrenimine devam edebilmesi için geçen 21 sene boyunca büyük çaba harcadı.

EMEKLİ OLDU OĞLUNU ÇALIŞTIRDI Liseden 2022 yılında mezun olan Egemen Bayrak, o yıl üniversite sınavında istediği puanı alamadı. O sene emekli olan baba Mustafa Bayrak, oğluyla üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdi. REKLAM

OĞLU İLE ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİ Sınava beraber hazırlanan baba oğul, 2023 yılında istedikleri puanı aldı.

OĞLUNUN OKULUNA KAYIT YAPTIRDI Oğlundan daha yüksek puan almasına rağmen önce tercih yapmayan baba Bayrak, Egemen'in Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü kazanması üzerine ek yerleştirme döneminde bu okula kayıt oldu.

EŞİNİ AYDIN'DA BIRAKIP OĞLUYLA UŞAK'A GİTTİ Eşi Aydın'da çalışan Mustafa Bayrak, oğlu için Uşak'ta ev kiraladı ve onunla bu kente taşındı. Ev arkadaşı olan baba oğul, her sabah birlikte üniversiteye gidiyor, derste yan yana oturup sunumlarını birlikte gerçekleştiriyor. Ders aralarında sınıf arkadaşlarıyla zaman geçiren baba oğul, birlikte ders çalışıyor.

"35 YIL SONRA TEKRAR ÜNİVERSİTEYE GİRDİM" Mustafa Bayrak, oğlunun eğitimine büyük önem verdiğini söyledi. Onu üniversiteye hazırladığı dönemde öğleye kadar evde ders çalıştıklarını, daha sonra da birlikte eğlenceli aktiviteler yaptıklarını anlatan Bayrak, "35 sene sonra tekrar üniversite sınavına girmek, başarılı olmak ve eğitime başlamak hem benim açımdan son derece değişik bir duyguydu hem sınıf arkadaşlarım ve hocalarımız tarafından alışılmadık bir durum oldu. REKLAM

"DERSLERE BİRLİKTE GİRİP, ÇALIŞIYORUZ" Babalığın yanında bir de dersler var. Derslere beraber giriyoruz, beraber çalışıyoruz. Hem öğrencilik, hem babalık böyle çok karmaşık duygular içinde oluyor insan. Hani anlatılmaz yaşanması gerekir denir ya öyle bir duygu söz konusu." dedi.

"İKİMİZİN DE NOTLARI İYİ" Bayrak, oğlunun ve kendisinin notlarının iyi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Şu ana kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Çocuk da elinden geleni yapıyor, ben de. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu bana gurur veriyor. Bu yaşımda derslere motive olmak, çok başarılı olmak önemli bir şey. Hoşuma gidiyor onunla devamlı beraber olmak. "OĞLUM İLE GURUR DUYUYORUM" Hem gurur duyuyorum kendisiyle hem de onunla beraber bu hayatı yaşamak beni mutlu ediyor. Egemen benim için bir evlat, hayat ve sıra arkadaşı, okul arkadaşı, benim için her şeyi ifade ediyor." REKLAM İŞ HAYATINA DA HAZIRLAYACAK Bayrak, okulu bitirdikten sonra oğluyla birlikte iş yeri açarak, Egemen'i iş hayatına hazırlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

"BABAM OLMASA BEN YAŞAYAMAM" Egemen Bayrak da babasının her zor dönemde yanında olduğunu anlattı. Babasının fedakarlıkları olmasa üniversite okumasının mümkün olmadığını ifade eden Bayrak, "Gerçekten güzel bir duygu. İyi ki yanımda babam var diyorum. Bunca yıl benim için uğraştı, ilkokul birinci sınıftan beri. Beni büyüttü, yetiştirdi. Babam olmasa ben yaşayamam. Okulu bitirdikten sonra memleketimiz Zonguldak'ta babamla birlikte büro açacağız." diye konuştu.

REKTÖR SAVAŞ: İKİSİ DE BAŞARILI ÖĞRENCİMİZ Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise üniversitenin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için her geçen gün kendini yenilediğini, "engelsiz üniversiteler" arasında ödül ve nişan sayısı en yüksek 20 üniversiteden biri olduğunu kaydetti. Baba ve oğlunun birlikte öğrenim görmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Savaş, ikisinin de başarılı öğrenci olduğunu söyledi.