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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hatayspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları - Beşiktaş Haberleri

        Hatayspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

        Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Siyah-beyazlıların 2 puan yitirdiği mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 09:47 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:47
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        • 1

          Spor yazarları, Beşiktaş'ın Hatayspor ile berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

        • 2

          "FENERBAHÇE'YE KAYBEDERSE..."

          Güntekin Onay: Kaotik günler geçiren Beşiktaş, önümüzdeki hafta derbide Fenerbahçe’ye kaybederse kriz daha da derinleşir. Bu maçta kazanıp moral bulma şansı Beşiktaş’ın avuçlarındaydı ancak girilen pozisyonlardan sonuç gelmeyince siyah beyazlılar bu fırsatı tepti. [Hürriyet]

        • 3

          "TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR İHTİYACI VAR"

          Ali Gültiken: Beşiktaş camiasının sahadan alınacak üç puana tarihinde hiç olmadığı kadar çok ihtiyacı vardı. Büyük bölünmüşlük ve fırtınalar saha sonuçları gelmeden sakin bir limana dönüşmeyecek. Kadro sezon başında iyi işler yapabilen bir kadroydu. Bugün her şeyiyle işlemez hale geldi. Camiadaki atmosferin pozitif ve negatif dönüşüm durumlarında büyük farkı göstermesi açısından bugünlerden herkesin ders alması lazım… [Sabah]

        • 4

          "OYNAMAK İSTEMİYORLARDIR"

          Oktay Derelioğlu: Bu maçı yorumlamak öyle enteresan ki, oyuncuların hemen hemen hepsinin ayakları geri geri gidiyordur. Oynamak istemiyorlardır! Hatay bu ligde küme düşme adaylarından. Onun karşısında bile üstünlük sağlayamıyorlar. Kadro değeri, kadro kalitesi değerlendirmeye bile alınamaz bir durum var Beşiktaş'ın. Bir an önce toparlanması gerek. Nasıl toparlanacak, nasıl düzelecek inanın ben de bilmiyorum. [Takvim]

        • 5

          "TARİH ONU AFFETMEYECEK"

          Turgay Demir: Bin bir vaatle gelip tam bir kaos oluşturup kaçan Hasan Arat, Beşiktaş'a çok büyük zarar verdi. Tarih onu affetmeyecek. Beşiktaş büyük bir camiadır. Arat'ın açtığı yaklaşık 150 milyon dolarlık borç yükünün altından kalkacağı gibi Giovanni ve Friedel'in tüm dengelerini bozduğu takım da yavaş yavaş toparlanacak şüphesiz. Bunun ilk işaret fişeği Hatay deplasmanında atıldı. Kartal'ın havası değişti, adeta üzerindeki ölü toprağı kalktı. Haftalar sonra, kazanmak için oynayan, toptan kaçmayan, yardımlaşan, mücadele eden bir Beşiktaş izledik. Önemli olan Beşiktaş takımının üzerindeki ölü toprağını atmasıydı. Kazansalar daha iyi olurdu elbet ama sezon başındaki hallerine döndüler ya, şimdilik bu da yeter. İtalyanlar'ın dediği gibi, piano piano (yavaş yavaş) küllerinden doğacak Kartal ve yine yükseklerden uçacak.. [Fotomaç]

        • 6

          "BENİ UMUTLANDIRDI"

          Sinan Vardar: "Sonuçtan bağımsız olarak özellikle son 15 dakikada Beşiktaş'ın hırslı, kazanma arzusuyla ortaya koyduğu mücadele Fenerbahçe derbisi için beni biraz umutlandırdı. Ama yine galibiyeti getirecek gol bir türlü olmadı. Beşiktaş bu deplasmandan da 1 puanla döndü. İnşallah tez zamanda toparlanma olur ve artık hiçbirimiz üzülmeyiz." [Fotomaç]

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