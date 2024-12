Çocukken, doğum tarihi 29 Şubat olan bir arkadaşınız olduysa, ona "Daha 3 yaşındasın!" diyerek şaka yaptınız mı? Çünkü doğum günü 29 Şubat’a denk gelen kişiler bu şakayı çok duymuştur.

İki temel zaman birimimiz vardır: gün ve yıl. Gün, Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir dönüş yapması için gereken süredir. Yıl ise, Dünya’nın Güneş etrafında bir tur dönmesi için gereken süredir. Diğer zaman birimleri olan saniye, saat, hafta ve ay gibi birimler, daha çok insan yapımı, gelişi güzel birimlerdir. Sadece saniye, evrensel bir tanıma sahiptir; bir saniye, Sezyum-133 atomunun iki temel durumu arasındaki geçiş frekansına dayalı olarak tanımlanır. Ancak, gündelik hayatımızda, gün ve yıl daha somut ve evrensel birimlere dayanır.

DÖRT YILDA BİR ARTIK GÜN

Dünya'nın her yıl dönmesi, tam olarak 365,25 gün sürer. Eğer 365 günlük yılları hesaba katarsak, her yıl yaklaşık olarak bir gün kadar sapma oluşur. Yani, her dört yılda bir, takvime bir gün eklemek gerekir. Bu, 365 günlük 4 yılın 1460 gün olduğu, fakat 365,25 günlük 4 yılın aslında 1461 gün olduğu gerçeğinden kaynaklanır. Bu durumu dengelemek için, her dört yılda bir fazladan bir gün eklenir ve bu ekstra gün Şubat ayına eklenir. Bu nedenle 29 Şubat, "artık gün" olarak takvimimize dahil edilir.