Wanda Nara, Mauro Icardi'yi neden aldattığını anlattı

Wanda Nara, L-Gante olan ilişkisine dair sorulara ise "Tüm aileme kadar herkes bize karşı. Onun çevresi bile pek aynı fikirde değil. Ben daha yaşlıyım. Bana onda ne gördüğümü sorduklarında şöyle diyorum: 'Özümü.' Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu. Bana mahalledeki Wanda'yı hatırlatıyor. Bu değerlere sahip biriyle birlikte olmak isterim, kötü bir insan olan biriyle birlikte olmam. Sorunlarımın olması beni korkutmuyor, bazen beni kendimden koparıyor. Çünkü çok fazla sorunum var" cevabını verdi.