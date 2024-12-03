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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti | Son dakika haberleri

        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!

        Adana'da, bir ortaokulda kadın öğretmen B.S.Ö., ders programı nedeniyle meslektaşlarıyla tartışıp durumu ağabeyine anlattı. Okulu basan ağabey B.S.Ö., iki öğretmeni darp etti, kapıları tekmeledi. Ağabey serbest bırakılırken öğretmen kardeşi açığa alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:12 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:12
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        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
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        Adana'da kan donduran olay, 28 Kasım'da Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi’ndeki Camili Akarca Ortaokulu’nda meydana geldi.

        AĞABEY GELDİ SINIFTAKİ ÖĞRETMENE SALDIRDI

        DHA'daki habere göre okulda öğretmenlik yapan S.B.Ö., iddiaya göre erkek bir meslektaşıyla ders programıyla ilgili tartıştı. Kadının olayı anlattığı ağabeyi B.S.Ö., okula gelip sınıftaki öğretmen C.Y.'ye saldırdı.

        ARAYA GİREN ÖĞRETMENİ DARP ETTİ

        Bu sırada okulda olan öğretmen S.K., araya girmek isterken tekme ve yumruklarla darp edildi. Saldırıya uğrayan 2 öğretmen kendilerini sınıfa kilitledi. Sınıfın kapısını tekmeleyen şüpheli, daha sonra okuldan ayrıldı.

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        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olay anı, okulun güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı. Hastaneye gidip darp raporu alan 2 öğretmen, saldırgan hakkında şikayette bulundu.

        SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı B.S.Ö., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ŞİKAYET EDEN KADIN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

        Olayla ilgili inceleme başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen S.B.Ö. açığa alındı. İncelemenin devam ettiği belirtildi.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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