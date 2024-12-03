Adana'da kan donduran olay, 28 Kasım'da Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi’ndeki Camili Akarca Ortaokulu’nda meydana geldi.

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AĞABEY GELDİ SINIFTAKİ ÖĞRETMENE SALDIRDI DHA'daki habere göre okulda öğretmenlik yapan S.B.Ö., iddiaya göre erkek bir meslektaşıyla ders programıyla ilgili tartıştı. Kadının olayı anlattığı ağabeyi B.S.Ö., okula gelip sınıftaki öğretmen C.Y.'ye saldırdı.

ARAYA GİREN ÖĞRETMENİ DARP ETTİ Bu sırada okulda olan öğretmen S.K., araya girmek isterken tekme ve yumruklarla darp edildi. Saldırıya uğrayan 2 öğretmen kendilerini sınıfa kilitledi. Sınıfın kapısını tekmeleyen şüpheli, daha sonra okuldan ayrıldı. REKLAM

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Olay anı, okulun güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı. Hastaneye gidip darp raporu alan 2 öğretmen, saldırgan hakkında şikayette bulundu.

SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı B.S.Ö., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ŞİKAYET EDEN KADIN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI Olayla ilgili inceleme başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen S.B.Ö. açığa alındı. İncelemenin devam ettiği belirtildi.