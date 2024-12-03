Yeni anneler dikkat! Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
Bursa'da, annesi 30 yaşındaki Suna T.'nin yatakta emzirirken uyuyup üzerine yattığı iddia edilen 40 günlük Yaman adlı bebek, boğuldu. Yaman bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı
Bursa'da olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 162'nci Sokak'ta, Sacit (36) ve Suna T. (30) çiftinin evinde meydana geldi.
BEBEĞİNİ YATAKTA EMZİRDİ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı.
ANNE UYANDIĞINDA BEBEK HAREKETSİZDİ
O sırada uykuya dalan anne, bebeğinin üzerine yattı. Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİFotoğraf temsili olarak kullanılmıştır.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaman bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.