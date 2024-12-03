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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira - Alışveriş Haberleri

        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira

        Canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte tezgahlarda yaşanan ciğer sıkıntısı fiyatlara yansıdı. Yüzde 80 oranında zam gelen kuzu ciğerinin kilosu 800 lirayı bulurken ürün adeta karaborsaya düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:29
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        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
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        Büyük ve küçükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte birçok sakatat ürününde olduğu gibi ciğer fiyatlarında da artış yaşandı.

        Yüzde 80 oranında zam gelen kuzu ciğerinin kilosu ortalama 800, dana ciğerin ise 450-500 liraya ulaştı. Artan fiyatlardan dolayı adeta karaborsaya düşen ciğer, pirzolayı geride bıraktı. Ciğer bulmakta sıkıntı çekildiğini belirten esnaf, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

        CİĞER PİRZOLAYI SOLLADI

        Kuzu ciğerinin kilosunun pirzolayı geçtiğini belirten restoran sahibi Ali Koçak, "Sonbaharın gelmesiyle fiyatlar her sene olduğu gibi bu sene de arttı. Ama bu sene biraz daha fazla arttı. Yüzde 20-30 beklerken yüzde 80 bandına çıktı. Ciğer 480 liradan, 750-800 liraya yükseldi. 1 kilo kuzu ciğeri, 1 kilo pirzoladan pahalı. Ciğer çok değerli olmaya başladı, tüketiciler bunun bilincinde olsun ve ne yediklerine dikkat etsin. Dana ciğeri 450-480 lira, kuzu ciğeri ise 750-780 lira civarında. Dana ve kuzu ciğerini ayıran en önemli nokta etin sertliği. Dana ciğeri biraz sert olurken, kuzu ciğeri pamuk gibi ağızda dağılır. Taze ciğer parlar kendini gösterir. İthalat olmadığı için geçen ay 480-500 liradan aldığımız kuzu ciğeri, bu ay 750-800 lira. Kesim de olmayınca ciğer bulmak neredeyse imkansız, karaborsa satılıyor. Bunu her sene yaşıyoruz fakat bu sene biraz fazla oldu" diye konuştu.

        Et fiyatlarının sabit kalmasına rağmen sakatat fiyatlarına astronomik zam geldiğini söyleyen Tuzpazarı kasaplarından Burhan Sincar da şöyle konuştu:

        "Kuzu ciğeri 400, dana ciğeri ise 350 lira civarındaydı. Etin fiyatı olduğu yerde dururken sakatat her hafta zamlandı. Kuzu ciğeri 750 - 800 liralara çıktı. Semtine göre fiyatlar değişiyor. Kuzu ciğerinden kebap ve ızgara oluyor. Dana ciğerini lokantalar kullanıyor. Evde yemek için dana ciğeri tercih ediliyor. Dana ciğerinden sote ve ızgara olmaz, ama kuzudan her şey olur."

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