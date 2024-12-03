'2025 zor bir yıl olacak'

2025'in zor bir yıl olacağını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, başta enflasyon ve dolayısıyla faiz oranları olmak üzere kur ve sigorta şirketlerinin uygulayacağı IFRS 17 ile enflasyon muhasebesinin belirsizlik yarattığını anlattı. Tuğtan iyimser tahminle enflasyonun 2025'te yüzde 25-30 olacağını kur ve faizin de buna bağlı hareket edeceğini beklediklerini söyledi. Tuğtan, enflasyonun düştüğü ortamda yüzde 25'lik iskonto oranının da inmesini beklediklerini belirtti.

REKLAM advertisement1 Kaskoda sigorta şirketlerinin erken rekabete girdiklerini ifade eden Tuğtan, "Kaskoda hasar prim oranı artmaya başladı. Prim artışı kaçınılmaz" dedi. Sigortacılıkta büyümeyi aşağı çeken unsurun da kasko olduğunu bildiren Tuğtan, "Büyük bir rekabet var. 2024'te poliçe başına prim yüzde 15-20 arttı, bu reel olarak yüzde 20-25 azalış demek. Bir düzeltme olacaktır" şeklinde konuştu.

REKLAM TRAFİK SİGORTASINI YÖNETMEK İMKANSIZ Trafik sigortasında 2024'ün ilk 9 ayda mali gelir hariç 37 milyar liralık bir zarar olduğunu dile getiren Tuğtan, "Ortada büyük bir yük var. Özellikle havuza alınan sigortalarda hasar prim oranı yüzde 200, ortalamada ise yüzde 130. Hiç bir şey yapmadan bu işi yürütmek imkansız. Bedeni hasar, değer kaybında yasal düzenleme yapılmalı. Ayrıca iyi kötü sürücü ayrımı da mutlaka yapılmalı" diye konuştu.

Şirkete ilişkin bilgileri de paylaşan Tuğtan'ın verdiği bilgilere göre yılın ilk 9 ayında şirketin karı 7,8 milyar lira özsermaye karlılığı yüzde 44.4 oldu. REEL OLARAK YÜZDE 16.2'LİK BÜYÜME Sigorta sektörünün 2024 yılında önemli bir büyüme kaydettiğini belirten Tuğtan, sektördeki toplam prim üretiminin yüzde 72,8 artarak 562 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti. Tuğtan, “Reel büyümeye baktığımızda, enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 16,2’lik bir artış söz konusu. Ayrıca poliçe adetlerinde yüzde 9,9’luk bir artış yaşandığını görüyoruz. Bu, hem prim hem de sigortalı sayısında büyümenin bir göstergesi” dedi.

Branş bazında da bilgiler veren Tuğtan, kara araçları sorumluluk branşının yüzde 30’luk payıyla sektör lideri olduğunu aktararak “Hastalık ve sağlık branşı yüzde 19’luk, yangın ve doğal afetler yüzde 17’lik, kara araçları branşı ise %15’lik payla sıralandı. Hastalık ve sağlık ile yangın ve doğal afetler branşlarının hızla yükseldiğini, kara araçları branşının ise artış hızında geride kaldığını gözlemliyoruz. Örneğin, kara araçları branşındaki reel büyüme oranı yüzde 10’luk bir daralmaya işaret ediyor” şeklinde konuştu.

46,6 MİLYARLIK PRİM Anadolu Sigorta 27 milyar TL’yi aşan özsermaye büyüklüğü ile en yüksek özsermaye değerine ulaştı. Prim üretimini 2024 yılında 2023 yılının ilk 9 ayına göre yüzde 63,4 oranında artıran ve 9 ay sonucunda 46,6 milyar seviyesine ulaştıran şirket, Kara Araçları, Su Araçları ve Kefalet branşlarında sektör 1.’liğini sürdürüyor. İlk 9 aylık resmi sonuçlara göre Anadolu Sigorta’nın en yüksek prim ürettiği branş, 10,3 milyar TL ile “Kara Araçları” oldu. Bu branşı; 10 milyar TL ile “Yangın ve Doğal Afetler”, 8,8 milyar TL ile “Kara Araçları Sorumluluk” ve 8,2 milyar TL ile “Hastalık-Sağlık” branşları takip etti. Hayat dışı 15 ana branştan 11’inde ilk 3’te yer alan şirket, Yangın ve Doğal Afetler, Nakliyat, Hava Araçları ve Hava Araçları Sorumluluk branşlarında ise güçlü ikinciliğini sürdürüyor.

REKLAM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ ARTTI Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, Orta Vadeli Stratejik Plan çerçevesinde kurumsal mimariyi yeniden yapılandırdıklarını aktardı ve çevik çalışma metodolojisini yaygınlaştırarak 100’üncü yıla büyük hedeflerle girdiklerini belirtti. Tuğtan, “100 yılın tecrübesiyle ikinci yüzyılımızı tasarlarken geçmişten aldığımız güçle geleceğe yön veriyoruz. Bireysel ve toplumsal sürdürülebilirlikten ödün vermeyen, teknoloji odaklı yenilikçiliği ve operasyonel verimliliği önemseyen, yalnızca bugünü değil yarını da kucaklayan bir vizyonla geleceğin çalışma yaşamını şekillendiriyoruz. Sektörde ‘güvenli liman’ olarak tanınan şirketimizin bu algısını korumak, bizim için önemli bir sorumluluk” dedi.

Anadolu Sigorta’nın sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ilgili bilgiler paylaşan Mehmet Tuğtan, “İklim değişikliği, çevre kirliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kritik konulara odaklanarak, sigortacılık politikalarından insan kaynakları uygulamalarına, risk modellerinden karar alma süreçlerine kadar tüm alanlarda kapsamlı bir hazırlık yürütüyoruz. Projelerimizde sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu kurumları başta olmak üzere birçok paydaşla iş birliği yaparken, tüm çalışmalarımızda Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı bir kılavuz olarak benimsiyoruz” diye konuştu.