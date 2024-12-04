Güney Kore'de 6 saatlik sıkıyönetim krizi: Protestolar sürüyor!
Güney Kore'de yerel saatle dün gece yaşanan 6 saatlik sıkıyönetim krizinin etkileri sürüyor. Başkent Seul'de Ulusal Meclis Binası önünde bir araya gelen protestocular, sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon'a karşı protesto düzenliyor
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün geceki sürpriz sıkıyönetim ilanı ve bunun 6 saat sonra kaldırılmasının yankıları sürüyor.
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Seul'de, Ulusal Meclis Binası önünde bir araya gelen protestocular, sıkıyönetim ilan eden Yoon Suk Yeol'a karşı sloganlar atarak mum ışığı eylemi düzenledi.
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YOON'UN GÖREVDEN AZLİ İÇİN ÖNERGE VERİLDİ
Yoon'un sıkıyönetim kararının ardından ana muhalefet partisi Demokrat Parti, Yoon'un görevden azli için meclise önerge verdi. Önergenin 6-7 Aralık'ta görüşülmesinin bekleniyor.
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Yoon'a yönelik istifa çağrıları artarken, binlerce Güney Koreli vatandaş da Meclis binası önünde bir araya gelerek Yoon'un 6 saat içinde hükümsüz hale gelen sıkıyönetim kararını protesto etti.
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SAVUNMA BAKANI İSTİFA ETTİ
Diğer yandan Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, vatandaşlardan özür dileyerek istifa niyetini bildirdi.
Savunma Bakanı Kim, yaptığı yazılı açıklamada, sıkıyönetim ilanıyla halkı endişeye sürükledikleri ve kargaşaya yol açtıkları için vatandaşlardan özür diledi.
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"Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı." ifadesini kullanan Kim, tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini aktardı.
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6 SAATLİK SIKIYÖNETİM İLANI
Devlet Başkanı Yoon'un dün gece televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamayla kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.
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Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.
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Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.
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Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.
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Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.