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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Makineyle ahşap keserken odun saplandı| SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!

        Bursa'da, orman ürünleri fabrikasında, kesim makinesinden fırlayan ahşap parçasının bacağına saplanıp, atar damarını parçaladığı 60 yaşındaki Mahmut Harbi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Harbi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:38
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        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
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        Bursa'da yürek yakan kaza saat 09.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 31’inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi.

        FIRLAYAN AHŞAP BACAĞINA SAPLANDI

        Mahmut Harbi, 60 yaşındaydı.
        Mahmut Harbi, 60 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre Mahmut Harbi (60), makineyle ahşap kesimi yaptığı sırada fırlayan ahşap parçası sol bacağına saplandı.

        ATAR DAMARI PARÇALANDI

        Atar damarı parçalanan Harbi ağır yaralandı, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Mahmut Harbi yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Harbi, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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