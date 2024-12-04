Bir mağarada yaşamıyorsanız, ki bu sizin için oldukça brat olurdu, 2024 Charli XCX albümü Brat'ten bahseden pek çok Z kuşağı duymuşsunuzdur. Charli XCX sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu terimin "dağınık, parti yapmayı seven ve bazen aptalca şeyler söyleyen, kendini iyi hisseden ama zaman zaman zorluklar yaşayan bir kızı" temsil ettiğini belirtti. "Yaramaz çocuk" gibi olumsuz çağrışımlara sahip olsa da, sosyal medya çağında "kendine güvenen, bağımsız ve hedonist bir yaşam tarzını" ifade ediyor. Collins yetkilileri, "brat" kelimesinin 2024'ün en çok konuşulan kelimelerinden biri olduğu için yılın kelimesi seçtiğini açıkladı.