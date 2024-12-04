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        Haberler Ekonomi Otomobil Engelli araçlarında önemli değişiklik, çekme karavanlara tescil zorunluluğu - Otomobil Haberleri

        Engelli araçlarında önemli değişiklik

        Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 1 ocak'tan itibaren ÖTV'siz alınan engelli vatandaşların engeline uygun özel tertibat yaptırılan araçların gerekli tescili yapılmadıysa üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasaklandı. Gerekli belgeleri almayanlar engelli kişi araçta olsa bile aracı kullanamayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 09:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:16
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        Engelli araçlarında önemli değişiklik
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        Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan 'Araçlarin Satış, Devi̇r ve Tesci̇l Hi̇zmetleri̇ni̇n Yürütülmesi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasına Dai̇r Yönetmeli̇k' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre engelli araçların tescilinde “Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir” şeklinde şerh işlenecek. Yönetmeliğe göre 'söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak. İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.'

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        Böylece yönetmelikle beraber engelli raporu ile ÖTV’siz alınan araçların, üçüncü kişiler tarafından kullanımı eğer gerekli belge yoksa yasaklanmış oldu.

        E-DEVLETTEN PLAKA TALEBİ

        Bunun yanında yönetmeliğe göre artık kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

        KARAVANLAR İÇİN TESCİL BELGESİ

        Ayrıca alınan kararlara göre yönetmeliğin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin 9. maddesi değişiklikten önce şu şekildeydi:

        "Bu Yönetmelik hükümlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilecek araçlar, askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde olan römork ve yarı römorkların (traktör römorkları takıldığı traktörden ayrı olarak tescil edilmez) tescilleri noterler tarafından yapılır, araç tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi verilir."

        750 kilogram limitinin kaldırılmasıyla tüm çekme karavanlar söz konusu madde tarafından kapsanmış oldu. Dolayısıyla karavanlar için tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi oluşturulacak. Tescilleri noterler tarafından gerçekleştirilecek. Şu anda olduğu gibi O1 Belgesi ve çekme karavan satış faturası ile noterden satış yapılamayacak.

        İlgili maddedeki değişiklik 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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