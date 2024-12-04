Bursa'da olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

DHA'daki habere göre yurt dışına yük taşıyan gemide elektrik görevlisi olarak çalışıp 6 ayın ardından Bursa'ya gelen Yücel Kömlek (51), otomobil kiraladıktan sonra aşırı alkol alıp, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı Selma Tarcan'ı takip etti.

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Kömlek, işe gitmek için yol kenarında otobüs bekleyen Tarcan'a 8 el ateş etti. Tarcan, vücuduna isabet eden 5 kurşun ile hayatını kaybederken, Kömlek ise ruhsatsız silahıyla kendi yaşamına da son verdi.