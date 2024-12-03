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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Oğuz Aydın, İspanya'da gündem oldu: Mourinho'nun son icadı! - Fenerbahçe Haberleri

        Oğuz Aydın, İspanya'da gündem oldu: Mourinho'nun son icadı!

        Fenerbahçe'de formayı kapan Oğuz Aydın, son iki maçta 4 golle takımına katkı sağladı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun çıktığı 4 maçtan da galip ayrılırken genç futbolcu İspanya'da gündem oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 23:27 Güncelleme: 03.12.2024 - 23:27
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        • 1

          Süper Lig'in son haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirmeyi başardı.

        • 2

          Gaziantep FK maçında attığı golle yıldızlaşan Oğuz Aydın, İspanyol basınından MARCA'ya haber oldu.

        • 3

          Yaz transfer döneminde 6 milyon Euro'ya sarı-lacivertli ekibe transfer olan Oğuz Aydın, ilk 11'de başladığı son iki Trendyol Süper Lig maçında yaptığı 3 gol, 1 asistlik katkıyla dikkatleri üzerine çekti.

        • 4

          Performansıyla ilgi odağı olan Oğuz Aydın, MARCA gazetesinde "Mourinho'nun yeni icadı" başlığıyla övüldü.

        • 5

          Marca'nın haberinde, "Gaziantep FK maçında 3. dakikada bulduğu golle perdeyi açtı. Neredeyse her şeyi iyi yaptı. Sağ ayaklı bir kanat oyuncusu solda da oynayabilmesiyle birlikte, üç farklı pozisyonda oynadı. Kanat oyuncusu, her iki kanatta ve sol bek mevkisi de buna dahil. Tüm bunlar, son 'icadından' bahsederken 'göğsünü kabartmaktan' çekinmeyen Mou'nun hoşuna gitti." yazıldı.

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