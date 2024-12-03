Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor! Hüseyin Yücel başkan adaylığını açıkladı
Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçime gidiyor... Siyah-beyazlıların mevcut başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 30 gün içinde seçimin yapılacağını belirtirken, başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
Çalkantılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Hasan Arat'ın istifası sonrası mayıs ayına kadar Hüseyin Yücel başkanlığında göreve devam edeceğini açıklayan yönetim kurulu, bugün yaptığı toplantıda olağanüstü seçim kararı aldı.
Alınan flaş karar sonrası siyah-beyazlı kulübün 1 ay içinde yeni başkanını seçecek.
HÜSEYİN YÜCEL ADAYLIĞINI AÇIKLADI!
Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 30 gün içinde yeni başkanın seçileceğini duyurdu.
Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı.
Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş'ın temiz bir sayfaya ihtiyacı olduğunu aktaran Yücel olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı.
Camianın üzerindeki sis bulutunu dağıtmak istediğini dile getiren Yücel, şöyle devam etti:
"Beşiktaşımızın temiz bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Tüm işler masamızda dururken günlük tartışmalarla Beşiktaş'ı geleceğe taşıyamayız. Bu sebeple bugün yönetim kurulumuzu önemli bir gündem maddesiyle toplamak zorunda kaldım. Aldığımız kararın tarihi olduğuna inanıyorum hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 27e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi manevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Olağanüstü genel kurulumuz, Beşiktaşımızı yönetecek yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içerisinde toplanacak. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Böylesine köklü bir camianın liderliğini üstlenmenin, büyük Beşiktaş taraftarının ve genel kurul üyelerinin desteğiyle meşruiyet kazanması gerektiği kanaatindeyim. Ben buradayım, olağanüstü kongrede aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bu süreçte istifa etmek en kolay seçenekti ama ben kaçmadım, kaçmıyorum, buradayım. Bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum."
"CAMİANIN GÜVENOYUNA İHTİYACIM VAR"
"Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ancak ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın güvenoyuna ve onayına ihtiyacım var."
"6 AYLIK DEĞİL, GELECEĞE YÖNELİK PLAN YAPIYORUM"
"Sadece altı aylık değil, geleceğe yönelik plan yapıyorum. Önümüzdeki günlerde listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın! Mayıs ayını beklemeyin! Düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime sesleniyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum."
"TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYIN"
"Bugün soru almayacağım ama en kısa sürede tüm sorularınızı yanıtlayacağım. Taraftarlarımıza sesleniyorum, üzülüyoruz evet ama takımı yalnız bırakmayın. Yeni başkanı seçeceğiz ve Beşiktaş'ı aydınlık günlere taşımak için var gücümüzle çalışacağız."
BEŞİKTAŞ'TA SON GÜNLERDE YAŞANANLAR
* Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.
* 3 Aralık'ta siyah beyazlıların futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba görevden alındığını gece yarısı kendisine gelen mesaj ile öğrendiğini açıkladı.
* Kulüpte Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollar ayrıldığı kamuoyu ile paylaşıldı.
* Yaşananların ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.
* Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ile siyah beyazlılarda medya ilişkilerinden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifa etti.
* Bıraktığını kulübe ileten asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve göreve devam ettiği açıklandı.
* Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etti.
* Futbol A.Ş.'nin başına Hüseyin Yücel getirildi. Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'ın da Futbol A.Ş'deki görevlerine devam edeceği açıklandı.
* Beşiktaş, Avrupa Ligi 5'inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Temsilcimiz, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti.
* Beşiktaş'ta, Futbol A.Ş.'ye istifasını veren Hasan Arat; son olarak kulüp başkanlığından da istifa etti.
* Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve Mayıs 2025'teki olağan seçimli genel kurula kadar Hüseyin Yücel'in başkanlık yapacağını açıkladı.
* Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun ilk icraatı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırmak oldu. Hollandalı teknik adamın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.
* Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı, ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
* Daha önce mayıs ayındaki olağan genel kurula kadar görevde kalacaklarını açıklayan siyah-beyazlı yönetim, flaş bir karara imza atarak olağanüstü seçim kararı aldı.