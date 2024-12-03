Ebru Şahin: Hayır, boşanmıyoruz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Ebru Şahin, 2022'de evlendiği Makedon asıllı basketbolcu Cedi Osman ile boşanacakları yönündeki iddiaları değerlendirdi.

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Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda haklarında çıkan boşanma iddiaları hakkında şunları söyledi; "Sanıyorum bu iddiayı ortaya atan sosyal medya kullanıcısı etkileşim peşinde. Biz, okurken şaşırıp gülüyoruz. Her şey çok ama çok yolunda. Ebru Şahin, anne olmakla ilgili olarak ise "Şu an için öyle bir düşünceye sahip değiliz" yorumunda bulundu.