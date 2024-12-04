Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Serdar Süzen yönetimindeki motosiklete, A.E.C. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Süzen yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Süzen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

TAŞ VE TEKMELERLE SALDIRDILAR

Acı haberi duyup, kaza yerine gelen Süzen'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Süzen'in bazı yakınları ise kazaya karışan otomobile tekme ve yol kenarında buldukları parke taşlarıyla saldırdı. Otomobilin camlarını kıran Süzen'in yakınlarını, polis ekipleri güçlükle sakinleştirip, bölgeden uzaklaştırabildi.

Süzen'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.