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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı - 4 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz çevresi yağmurlu, Akdeniz'in batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 07:39 Güncelleme: 04.12.2024 - 07:39
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        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 12°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Kısmen Güneşli 15°

        Antalya

        Yağmurlu 13°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 13°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Bulutlu 14°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 11°

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 11°C

        Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 13°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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        EGE

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

        DENİZLİ °C, 15°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 16°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        MANİSA °C, 13°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MERSİN °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        ÇANKIRI °C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        ESKİŞEHİR °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        KONYA °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 2°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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        SAMSUN °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer yağmurlu

        TOKAT °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TRABZON °C, 14°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, -5°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        KARS °C, 3°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        MALATYA °C, 6°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        VAN °C, 6°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla genelinin çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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        DİYARBAKIR °C, 11°C

        Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 9°C

        Çok bulutlu ve yağmurlu

        SİİRT °C, 11°C

        Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 14°C

        Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

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