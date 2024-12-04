Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polis, site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden biri kar maskeli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki siteye gelen iki şüpheliden biri, sitenin önündeki güvenlik kulübesine girdi.

Tabancayla kadın güvenlik görevlisini tehdit ederek sitenin bahçesine çıkaran şüpheli havaya ateş açtı.

Sitede park halindeki bir otomobile de ateş eden şüpheli bağırarak bir kişiyi dışarı çağırdı. Bu sırada diğer zanlı, benzin dökerek site girişini ateşe verdi.

DİĞER ZANLIYLA BİRLİKTE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tehdit ettiği güvenlik görevlisinin söz konusu kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine şüpheli havaya ateş açarak, kendisini bekleyen diğer zanlıyla olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler kaçarken sitenin yakınındaki sokaktan geçen otomobili silahla gasbetmeye çalıştı. Otomobil sürücüsü aracını durdurmayarak bölgeden uzaklaştı.