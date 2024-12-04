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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın devre arası transfer sayısı artacak! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın devre arası transfer sayısı artacak!

        Devre arası transfer döneminde kanat ve bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray planını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar ocak ayında stoper ve 8 numaraya da transfer yapmayı düşünüyor

        Giriş: 04.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:41
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        • 1

          Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde namağlup ilerleyen Galatasaray’ın devre arası planları değişti.

        • 2

          İlk 11’ini bozmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar önceliğini kanat ve her iki bölgede de oynayabilen bir bek transferine vermişti.

        • 3

          Üst üste gelen sakatlıkların yanı sıra Buruk’un rotasyondan beklediği katkıyı alamaması planları değiştirdi.

        • 4

          Icardi, Jakobs, Kaan Ayhan ve son olarak Abdülkerim Bardakcı’yla hamle şansı azalan Buruk kulübesinden oyuna sürdüğü isimlerin performansından memnun değil.

        • 5

          Hem sakatlıklar hem de kulübe katkısının beklentilerin altında kalması üzerine sarı-kırmızılılar ocak ayında stoper ve 8 numara bakmaya da başladı.

        • 6

          Ismail Jakobs’un sık sakatlanması nedeniyle sol beke de fırsat oluşması halinde yerli oyuncu takviyesi gündeme gelebilir.

        • 7

          Kanat için önceliğini Jhon Arias’a veren sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservisinin bir bölümünün Patriotas kulübünde olması nedeniyle temkinli adımlar atıyor.

        • 8

          Kolombiyalı futbolcu her ne kadar çok beğeniliyor olsa da Fluminense’nin çift haneli bonservis bedeli Galatasaray’ın kafasını karıştırıyor.

        • 9

          Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun bonservis ortaklığına çift haneli bir bedel ödemeye şimdilik mesafeli yaklaşıyor.

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