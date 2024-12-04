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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne oğlu ormanda katletmişti! Caniye son sözü soruldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!

        Antalya'da, birlikte yaşadığı 43 yaşındaki Aynur Çilli'yi, başına satır ile vurup taş ile ezerek öldüren, cinayete şahit olan 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi de boğarak katleden 48 yaşındaki Mehmet Altın, karar duruşmasına çıktı. Altın, "Çıkan tartışma sonunda kendimi kaybettim. Bilinçli olarak öldürmedim. Evin yolunu zor buldum. Eve götürdüğüm çocuğu da sürekli bağırması üzerine susması için iple bağladım. Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu" dedi. Mahkeme heyeti kararını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:31 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:39
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        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
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        Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde, 1 Ağustos tarihinde birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi (43) ormanda başına satır ile vurup taş ile ezerek öldüren, cinayete şahit olan kadının oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de evde boğarak katleden Mehmet Altın (48), 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre sanık, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

        "BİLİNÇLİ OLARAK ÖLDÜRMEDİM"

        Savunmasında olay günü bir anlık öfkeyle hareket ettiğini belirten Altın, "Çıkan tartışma sonunda kendimi kaybettim. Bilinçli olarak öldürmedim. Evin yolunu zor buldum. Eve götürdüğüm çocuğu da sürekli bağırması üzerine susması için iple bağladım. Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu" dedi.

        ÇOCUĞU 'DOMUZ BAĞI' YÖNTEMİYLE ÖLDÜRMÜŞ

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın Aynur Çilli'yi ormanda satır ve başına vurduğu taşla öldürdüğünü, olaya şahit olan 8 yaşındaki çocuğun ise götürdüğü evinde domuz bağı yöntemiyle ölümüne neden olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

        2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Savcı, sanık Altın'ın 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' ve 'Çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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