İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
İstanbul'da, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sahte içkileri sattığı tespit edilen 19 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.
46 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
DHA'daki habere göre Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.
17 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastaneye gidip tedavi altına alınanlardan 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.
19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
8 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.