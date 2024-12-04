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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!

        İstanbul'da, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sahte içkileri sattığı tespit edilen 19 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:41
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        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

        46 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.

        17 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Hastaneye gidip tedavi altına alınanlardan 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.

        19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

        8 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.

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        #sahte içki ölümleri
        #Son dakika haberler
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