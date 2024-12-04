Dünyanın en gizemli inşaatı... Mısır piramitlerini inşa eden işçilerin sıradan bir günü nasıldı?

İŞÇİLERİN YAŞAM ALANI VE GÜNLÜK RUTİNLERİ

SABAH: GÜNE DOĞAN GÜNEŞLE BAŞLANGIÇ

Sabahın erken saatlerinde, bir taş ustası ailesiyle birlikte tipik bir Mısır evinde uyanırdı. Bu ev, bir kamu alanı, yaşam alanı ve yemek pişirme bölgesinden oluşurdu. Kahvaltı, incir, hurma ve ekmekten oluşurdu. Diğer yandan, geçici işçiler, diğer erkeklerle paylaştıkları daha basit barınaklarda uyanır ve görevlerine hazırlanırlardı.