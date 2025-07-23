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        Rusya ve Ukrayna tarafları İstanbul'da bir araya gelecek

        24 Şubat 2022'de başlayan savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, bugün yeniden barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Rusya ve Ukrayna tarafları, yarın bir kez daha 'barış müzakereleri' için İstanbul'da bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 07:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 07:39
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        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
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        3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraflar, bugün bir kez daha 'barış müzakereleri' için İstanbul'da bir araya gelecek. Rusya ve Ukrayna tarafları 3 yılın ardından ilk kez Mayıs ayında, ikinci kez ise Haziran ayında İstanbul'da bir araya gelmişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya ile yeni tur görüşmelerin Türkiye'de çarşamba günü yapılmasının planlandığını bildirmişti.

        2 Haziran günü, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti.

        Savaşı Rusya'nın başlattığını ifade eden Zelenskiy, "Rusya, başlattığı bu savaşı sona erdirmeli. Rusya dışında kimsenin bu savaşa ihtiyacı yok." diye konuştu. Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul ederek, Rusya ile planladıkları esir takası programının hazırlıklarını görüştüğünü aktarmıştı.

        MÜZAKERELERİN İLK TURUNDA NELER YAŞANDI?

        24 Şubat 2022'de başlayan savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından buluşturdu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mayıs akşamı yaptığı 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle gözler Türkiye'ye çevrildi. 16 Mayıs günü, Rusya ve Ukrayna tarafları Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

        İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandı. Taraflar daha sonra 2 Haziran'da yeniden İstanbul'da bir araya geldi.

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        KREMLİN: MUCİZE BEKLEMEK İÇİN NEDEN YOK

        Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada Ukrayna ile esir asker ve cenaze değişimi konusunda sağlanan anlaşmaların başarılı olduğunu belirterek "Bu nedenle müzakerelerden mucize beklemek için neden yok." dedi.

        İSTANBUL'DAKİ İKİNCİ TUR MÜZAKERELERDE NELER YAŞANDI?

        Türkiye'nin arabuluculuğunda 2 Haziran'da Ukrayna ve Rus heyetleri arasında 1 saatten fazla süren ikinci tur müzakerelerde esir takası ve yaklaşık 6 bin askerin cenazesinin karşılıklı iadesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Rus tarafı, Ukrayna'ya barışçıl çözüm vizyonunu ve ateşkes şartlarını özetleyen bir belge sunmuştu. Ukrayna belgeyi incelemiş, taraflar sonraki adımlar üzerinde anlaşmaya varmayı planlıyor.

        ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE MÜZAKERE VURGUSU

        18 Temmuz günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu vurgulamış ve Türkiye'nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini kaydetmişti.

        BAKAN FİDAN BAŞKANLIK ETMİŞTİ

        2 Haziran'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmelere, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etmiş, MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmelere katılmıştı.

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