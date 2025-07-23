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        Haberler Dünya Bir kriz aşıldı: Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü | Dış Haberler

        Bir kriz aşıldı: Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü

        Rusya ve Ukrayna heyetleri müzakerelerde 3. tur için İstanbul'da buluşuyor ancak taraflar Rusya'ya göre perşembe, Ukrayna'ya göre çarşamba günü masaya oturuyor. Türk diplomasisi ise 'gün krizine' "Kamçatka" formülüyle çözüm buldu. Habertürk TV'den Sena Alkan'ın haberi...

        Giriş: 23.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:03
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        Rusya - Ukrayna masasına "Kamçatka" formülü
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        Rusya - Ukrayna Savaşı'nda Türkiye, tarafları üçüncü kez masaya oturtmaya hazırlanırken sahada sert geçen çatışmaların etkisi bir kez daha diplomasi masasını gölgeledi.

        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
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        Önceki turlarda olduğu gibi, taraflar bu kez de müzakereler öncesinde birbirinin önerisine ayak diredi.

        İki ülke arasında her görüşmede çeşitli fikir ayrılıkları yaşandığı biliniyor. Ancak bu kez kriz, görüşmenin hangi gün yapılacağı konusunda patlak verdi. Taraflar farklı günlerde masaya oturmak isteyince Türk dış politikasının kriz çözme kapasitesi ve kolaylaştırıcı rolü bir kez daha devreye girdi.

        Müzakere tarihindeki bu anlaşmazlık, “Kamçatka" formülüyle çözüldü.

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        Kamçatka formülü nedir?

        Diplomatik kaynaklardan Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, taraflar aynı gün masaya oturmayı reddedince, Türk diplomatlar çarpıcı bir öneri sundu:

        Dünyada 11 farklı zaman dilimine sahip olan Rusya’nın, evrensel zaman referansı UTC’ye göre en doğusunda yer alan toprağı Kamçatka Yarımadası’nın saati esas alınarak müzakereler başlatılacaktı.

        Moskova’dan yaklaşık 7 bin kilometre uzaklıkta ve Türkiye’ye göre 9 saat ileride olan Kamçatka, Rusya’nın 1600’lü yıllarda kontrol altına aldığı ve günümüzde hala Rusya Federasyonu’na bağlı bir bölge.

        Bu 9 saatlik fark, Kamçatka’yı Rusya’nın en erken gün doğumu yaşayan bölgesi yaparken, ülke içinde büyük saat farklarına da yol açıyor. Bu saat farkı, Türk diplomatlar için yaratıcı bir 'ara formüle' dönüştü.

        İki taraf da çözümü kabul etti

        Türk tarafı, Rusya’ya Türkiye saatiyle saat 19.00’da masaya oturulması halinde, Kamçatka saatine göre artık perşembe sabahı 04.00 olacağını, dolayısıyla Rusya’nın teknik olarak perşembe günü masada olacağını iletti.

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        Ukrayna tarafına ise aynı anda başlayacak müzakerelerin kendi saat dilimlerine göre hala çarşamba günü gerçekleşmiş olacağı bilgisi verildi. Her iki taraf da bu yaratıcı çözümü kabul etti.

        Böylece, müzakerelerin çarşamba günü saat 19.00’da başlaması kararlaştırıldı. Önceki görüşmeler genellikle öğle saatlerinde ya da öğleden sonra başlamıştı. Ancak bu kez İstanbul’daki Çırağan Sarayı, gün batımında Rusya ve Ukrayna heyetlerini ağırlayacak.

        Peki Kamçatka neresi?

        Rusya, dünyanın yüzölçümü en büyük ülkesi.

        En doğusundaki Kamçatka Yarımadası ile en batısındaki Polonya ve Litvanya arasındaki Kaliningrad ile arasında devasa bir mesafe bulunuyor.

        Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Kamçatka, ABD’nin Alaska eyaleti ve Japonya’ya, Moskova’ya olduğundan daha yakın bir konumda.

        Havayoluyla Moskova’dan 8-9 saat süren bu bölgeye karayolu bağlantısı bulunmuyor; ulaşım yalnızca uçak veya deniz yoluyla sağlanabiliyor.

        Kamçatka, Rusya için özellikle Pasifik Filosu açısından stratejik bir öneme sahip.

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