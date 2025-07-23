Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Kupa kazanamadığım ilk kulüp!

"ARTIK EN İYİ OLAN, EN ÇOK ALGI YARATAN KİŞİ"

Modern futbolun geçmişe göre çok daha karmaşık bir hal aldığını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, teknik direktörlüğün kapsamının da değiştiğini belirterek "Bugün en önemli şey, üst düzey bir PR uzmanına sahip olmak. Çünkü dünya artık algılarla yönetiliyor. Eskiden en çok kazanan en iyi sayılırdı. Şimdi öyle değil. Artık en iyi olan, en çok algı yaratan kişi. Ben 2004'te Premier Lig'e geldim, o sezon Avrupa şampiyonuydum. Bugün Premier Lig'e teknik direktör olarak kimlerin geldiğini bile bilmiyorum. Saygısızlık anlamında söylemiyorum, bu bir gerçek. Artık teknik direktörler galibiyet sayısına göre değil, istatistiklere, verilere göre seçiliyor. Algılar yaratılıyor ve artık kazanmaktan daha önemli olan, 'şöyle oynamak', 'böyle görünmek'. Bu açıdan her şey kökten değişti." sözlerini sarf etti.