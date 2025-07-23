TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu: Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, fuarda Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

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Fuarı değerlendiren Demiroğlu, "IDEF ilk defa Atatürk Havalimanı ve İFM'de yapılıyor. Şu andaki kurgudan ve ilgiden çok memnunuz. İnşallah daha da artacak bir ilgi görüyoruz. Fuar dünya çapında ses getirmeye başladı" dedi.

"ESKİDEN BİZ YERLİLEŞTİRME YAPIYORDUK, ŞİMDİ BİZİM ÜRÜNLERİMİZİ BAŞKA ÜLKELER YERLİLEŞTİRİYOR"

Demiroğlu, HÜRJET için İspanya ile yapılan anlaşmayla ilgili, "Eskiden biz aldığımız ürünleri yerlileştiriyorduk, şimdi bizim yaptığımız ürünler başkaları tarafından yerlileştiriliyor. Oradaki firmalarla yapılan anlaşmalar, bu sürecin bir parçası. İnşallah eylül, en geç ekim ayından bütün bu anlaşmaları adım adım bitirmeyi planlıyoruz. Bu fuarda da AIRBUS ile sürecin bir parçası olarak bir anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Almanya ile Türkiye arasında yapılan Eurofighter anlaşmasının sorulması üzerine Demiroğlu, "Biz yerli savunma sanayimizin, kendi ihtiyaçlarımızın olan platformların yapılması için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki devletimizin geçici adımları olacaktır. Onlar devlet büyüklerimizin vereceği kararlardır. Biz KAAN'ımızı 2028 sonuna kadar teslimata başlayacak şekilde çalışıyoruz. HÜRJET'imiz 2027 sonunda teslimata başlıyor. İnşallah daha fazla siparişleri göreceğiz hem Türk Hava Kuvvetleri'nden hem de İspanya dışındaki diğer ülkelerden... Yaptığımız tüm çalışmalar ülkemizin ve dost ve müttefik ülkelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretiliyor" diye konuştu.

"T925 4 TON SU ATABİLME KAPASİTESİNE SAHİP" TUSAŞ'ın üretimini planladığı T925 helikopteri ile ilgili bilgi veren Demiroğlu, "Ağır sınıf bir helikopter olarak tasarlandı. Sadece Orman Bakanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik değil, aynı zamanda tüm silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları da göz önüne alındı. İlk uçuşunu inşallah önümüzdeki sene yapacak. Teslimatı da 2028'e planladık. 4 ton su atabilme kapasitesine sahip. Yangınlarda 2.5 ton üzeri su atabilme kapasitesi çok önemli. Aynı zamanda kargo ve insan taşıyabiliyor. Sadece su atma aracı olarak görmemek lazım" dedi. Son olarak Gökbey ile ilgili açıklamalar yapan Demiroğlu, "Gökbey bizi medarı iftiharımız diyebiliriz. Her şeyiyle bize ait. 2027 sonu itibariyle teslimatlarımızı yerli geliştiriciden motorumuzla yapmayı planlıyoruz. 4. helikopter teslimata hazır. Jandarmaya teslim edilecek. Diğer kuvvetlerimiz sıradalar. 26 sözleşmemiz var. 3 tanesi Sağlık Bakanlığı'na önümüzdeki senenin ortasına kadar teslim edilecek. 3 tanesini zaten teslim ettik. 20 tanesini de diğer kuvvetlere teslim edeceğiz. Bu fuarda da yeni bir sözleşme imzalayacağız" ifadelerini kullandı.