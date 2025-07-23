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        Haberler Magazin Ozzy Osbourne, geride 240 milyon dolar bıraktı - Magazin haberleri

        Ozzy Osbourne, geride 240 milyon dolar bıraktı

        İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Büyük Britanya'ndan çıkan en ünlü şarkıcılarından biri olan Osbourne, geride 240 milyon dolarlık bir servet bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:41
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        Black Sabbath grubunun solisti İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Osbourne'nun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

        Ozzy Osbourne, 5 Temmuz’da Birmingham’daki Villa Park’ta veda konseri için sahneye çıkmıştı. Osbourne, sahnede yürüyemeyecek kadar ileri seviyeye ulaşan Parkinson hastalığına rağmen büyüleyici bir performans sergilemişti.

        Efsanevi rock yıldızı Ozzy Osbourne, 2023'te verdiği bir röportajında mücadele ettiği uyuşturucu ve alkol bağımlılığının ardından neden hâlâ hayatta olduğunu sorguladığını dile getirmiş, bu konuda; "Bin defa ölmeliydim" ifadesini kullanmıştı.

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        240 MİLYON DOLARLIK SERVET

        Forbes Dergisi'nin yaptığı açıklamaya göre; 6 çocuğu bulunan Ozzy Osbourne'un 2025 yılında serveti; yaklaşık 240 milyon dolar.

        Ozzy Osbourne, varislerine; müzik gelirleri, ticari girişimleri, televizyon programları ve marka anlaşmalarından meydana gelen hatırı sayılır miktarda bir servet bıraktı.

        6 ÇOCUK İSTEMESİNİN HİKÂYESİ

        Ozzy Osbourne'un biri evlatlık olmak üzere 6 çocuk sahibi olmasının ilginç bir hikâyesi bulunuyor. Osbourne, kendisinin 6 kardeşi olmasından dolayı 6 çocuğunun olmasını istedi.

        60 yıllık kariyeri boyunca solisti olduğu Black Sabbath ile 9, solo olarak; 13, derleme olarak; 4, EP olarak; 5 ve konser albümü olarak; 2 olmak üzere toplamda 33 albüm üreten Ozzy Osbourne, birçok kez dünya turnesine çıktı.

        BOŞANDIĞI YIL EVLENDİ

        Ozzy Osbourne, 1971 - 1982 arasında evli olduğu Thelma Riley'den boşandığı yıl, Sharon Osbourne ile nikâh masasına oturdu.

        Sharon Osbourne - Ozzy Osbourne

        Sharon Osbourne'nun ve ondan doğan 3 çocuğun Ozzy Osbourne'nun mülkleri, yayın hakları, telif hakları ve hatıra eşyaları da dâhil olmak üzere mirasın büyük bir kısmını alacağı, ilk eşi Thelma Riley'den doğan iki çocuğu ve onun ilk eşinden dünyaya gelen çocuğun ise mirastan mahrum kalacağı iddia edildi.

        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
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        #Ozzy Osbourne

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