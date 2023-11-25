Ozzy Osbourne: Çoğundan önce ölmeliydim

"ONLARIN ÇOĞUNDAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLMALIYDIM"



Ozzy Osbourne, ardından sözlerini; "Onların çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve 'Bunu neden yaptın?' diyorum. Bin defa ölmeliydim. Tanrı bilir kaç defa midemi yıkattım" şeklinde sürdürdü.