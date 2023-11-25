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        Haberler Dünyadan Ozzy Osbourne: Çoğundan önce ölmeliydim - Magazin haberleri

        Ozzy Osbourne: Çoğundan önce ölmeliydim

        Efsanevi rock yıldızı Ozzy Osbourne, yıllarca mücadele ettiği uyuşturucu ve alkol bağımlılığının ardından neden hâlâ hayatta olduğunu sorguladığını dile getirdi. Osbourne, "Bin defa ölmeliydim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:31
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        • 1

          Britanyalı ünlü rock grubu 'Black Sabbath'ın eski solisti Ozzy Osbourne, 'Rolling Stone' dergisinin Birleşik Krallık İkonu Ödülü'ne lâyık görüldü. Londra'daki törene hastalığı nedeniyle katılamayan Osbourne'un ödülünü eşi Sharon Osbourne aldı.

        • 2

          Ozzy Osbourne, bir dizi açıklamalarda bulunarak Lemmy Kilmister ve Pete Way'in de aralarında olduğu arkadaşlarından daha uzun yaşama konusundaki hislerini paylaştı.

        • 3

          Son dönemde hayatı hakkında bol bol düşünme fırsatı elde ettiğini ifade eden Ozzy Osbourne, "İçki içen tüm dostlarımın öldüğünü fark ettim" dedi.

        • 4

          "ONLARIN ÇOĞUNDAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLMALIYDIM"

          Ozzy Osbourne, ardından sözlerini; "Onların çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve 'Bunu neden yaptın?' diyorum. Bin defa ölmeliydim. Tanrı bilir kaç defa midemi yıkattım" şeklinde sürdürdü.

        • 5

          "BENİ NEREDEYSE SAKAT BIRAKTI"

          2003'te Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne'un sırtına aynı yıl geçirdiği ATV kazası sebebiyle metal çubuklar yerleştirilmişti. Hayatındaki en sıkıntılı dönem olduğundan bahseden Osbourne, "İkinci ameliyat büyük oranda ters gitti ve beni neredeyse sakat bıraktı" dedi.

        • 6

          "O BÖLGEDE TÜMÖR BULUNDU"

          Ardından, "İkinci ve üçüncü ameliyattan sonra ayağa kalkacağımı düşünüyordum ama sonuncusunda omurgama bir çubuk sapladılar" şeklinde konuşan Ozzy Osbourne, daha sonra o bölgede bir tümör bulunduğunu ve yeniden ameliyata alındığını söyledi.

        • 7

          "NEŞESİNİ HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİ"

          Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Sharon Osbourne ise eşinin bir dizi zorlu ameliyatı atlattığını ancak neşesini hiçbir zaman kaybetmediğini dile getirdi.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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