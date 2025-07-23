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        Haberler Magazin Özcan Deniz: Bugün olsa yine o kadını bulurum - Magazin haberleri

        Özcan Deniz: Bugün olsa yine o kadını bulurum

        Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile olan evliliği hakkında da konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:07
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        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
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        Özcan Deniz, Anas Bukhash'ın Youtube kanalına konuk oldu. Özcan Deniz, olaylı bir şekilde Feyza Aktan ile evliliği ve şimdiki eşi Samar Dadgar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Samar Dadgar - Özcan Deniz

        Özcan Deniz, 2023'te hayatını birleştirdiği İranlı Samar Dadgar ile evlilik sürecini şöyle anlattı: Samar ile 10 yıl önce tanıştık. Çok küçüktü, 20 yaşındaydı ama zihnen öyle bir kız değildi. Kadınlar, erkeklerden çok daha erken olgunlaşır. Birçok şeyi konuşabildiğimiz iki kişiydik ancak Samar'a; "Olmaz, mümkün değil" dedim. Üzdüm kızı, ben de üzüldüm. Keşke o yaşta olmasaydı. Sonra aynanın karşısına geçtik, ve "Bak Allah aşkına" dedim ve ayrıldık. Sonra bir boşluğa düştüğüm bir an oldum. Hayatımda hiç deneyimlemediğim bir şeyi deneyimlemek istedim: Evlilik ve çocuk. Albüm yap, film çek, sahneye çık... Hayatım tekrara girmeye başlamıştı. Çok ötesine berisine bakmadan bir evlilik yaptım. Aslında ikimiz de birbirimizi tanımıyorduk. Hızlı bir şekilde de hamile kaldı. İkimizin de istediği bir şeydi fakat yolda anladık ki biz birbirine göre insanlar değiliz. Tekrar, tekrar söylüyorum; şu an başa dönsem, yine o kadını bulurum, yine evlenirim, yine o çocuğu doğurttururum. İyi ki oğlum oldu. Sonra kötü günler geçirmeye başladım. Çocuğuma çok düşkünüm. Ben Kuzey'i kundakta bırakıp ceketimi alıp gitmek zorunda kaldım. 4 - 5 yıl sonra bana Samar'dan bir mesaj geldi: "İyi misin?" diye... Ben de; "Değilim" diye yanıt verdim. Sonra evimde buluştuk, bir daha da göndermedim, şu anda da eşim. Yani şunu söylemek istiyorum; Olmaz dediğim kişi şu an eşim ve mutlu olduğum kişi. Çocuğumla da çok iyi anlaşıyorlar. Annesiyle de iyi anlaşıyorum. Çok şanslıyım ki çocuğumun bir annesi daha var. Hayatı planlayamıyorsun.

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        Uzun süredir annesi ve ağabeyiyle yaşadığı tartışmalarla gündemde olan Özcan Deniz; "Çocuğum doğduktan sonra bende çok şey değişti. Bende aslında var olan ancak kullanmadığım birçok tarafım çok daha açığa çıktı. Şu an ki eşim çok sevdiğim ve bana çok iyi gelen bir kadın. 'Ruh eşi'ne inanmazdım ama galiba böyle bir şey varmış. Hiç tesadüf diyemeyeceğim ve sanki bir şeylerin bizi örüp örüp bir araya getirdiği bir evlilik yaşadık. Çocuğum ve eşim bende birçok şeyi değiştirdi. Şu an çok saçma sapan şeylerle mücadele ediyorum. Eşim ve oğlum olmasaydı bu kadar dayanaklı olamayabilirdim. Eski Özcan'dan daha güçlüyüm. Şu anki üretkenliğim hiç olmadığı kadar yoğun. Eşimin ve çocuğum bunda çok etkili. Kuzey benim için her şeyi ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

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        Feyza Aktan - Özcan Deniz

        Özcan Deniz; "Sağlıklı bir evlilikte en önemli şey nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Büyütmemek. Hayat dümdüz giden bir şey değil. Yüzde 100 diye bir şey yok. Yüzde 100 isen ya Tanrı'sın ya da peygamber. Herkesin eksiği var. Herkesin karşı tarafa hoş gelmeyen bir özelliği olabilir. Burada önemli olan şu; ben bu problemi kendi hayatımda kaldırabilir miyim? Bu problemle baş edebilir miyim? Bunu dedikten sonra o problemle kavga etmenin hiçbir anlamı yok. Sakin ve sabırlı olmak lâzım. Bazen tartışıyoruz, büyütmüyoruz, bir saat sonra unutuyoruz.

        Özcan Deniz - Samar Dadgar

        Özcan Deniz, 2018 – 2019 arasında Feyza Aktan ile evli kaldı. Şarkıcı, ilk evliliğini ise 1992 - 2003 arasında Handan Deniz ile yaşamıştı.

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        #özcan deniz
        #Samar Dadgar
        #Feyza Aktan

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