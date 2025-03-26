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        Haberler Magazin Özcan Deniz, ağabeyini ihbar etti - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'den ağabeyine; "Beni sattın"

        Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki kavga, dur - durak demeden devam ediyor. Özcan Deniz, kendisini ihbar eden ağabeyi Ercan Deniz'i dolandırıcı ve uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlarken; "Beni sattın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:11
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        "Beni sattın"
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        Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz deyim yerindeyse kanlı - bıçaklı oldu. İki kardeş, her açıklamasıyla aralarındaki köprüleri biraz daha atıyor, "Et, tırnaktan ayrılır mı?" sözünü biraz daha geçersiz kılıyor.

        Özcan Deniz

        GELİR - GİDERLERİ İNCELEME ALTINA ALINMIŞTI

        Aile içi maddi nedenlere dayalı anlaşmazlık nedeniyle başlayan kardeş kavgasında Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'i vergi kaçırmakla suçlamış, hatta ihbar etmişti. Bunun üzerine de Özcan Deniz'in gelirleri - giderleri inceleme altına alınmıştı.

        Ercan Deniz

        "BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİN"

        15 gün boyunca suskun kalan Özcan Deniz, en sonunda patladı. Ağabeyinin uyuşturucu bağımlısı ve dolandırıcı olduğunu belirten ünlü şarkıcı şunları söyledi; Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiç bir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük KIZ KARDEŞİMİZ MELEK de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak enses küfürler ettiğin kız kardeşim SİBEL tertemiziz. Korkutarak, ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! YASAKLI MADDELERE bulaştın, Alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin,gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya ant içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. ŞU AN SENİN YAPTIĞIN GİBİ SATMADIM. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar "Şahsiyet yoksunu" olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hakketmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın.

        "HUKUKSAL İŞLEM BAŞLATTIM"

        Özcan deniz, sözlerini şöyle sürdürdü;"Seni ima ederek paylaştığım yılan videosunda sana bir mesaj vermeye çalıştım "yapma kendini bitireceksin" diye. Ama sen mesajı değil yılanı gördün. Şimdi Benim adımı kullanıp DOLANDIRDIĞIN kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir "adamsın" neyin peşindesin bilen yok. Sen,b enim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. (KARINDAN BILE SAKLADIĞIN, SADECE SENIN VE OĞLUNUN BİLDİĞİ YURT DIŞINA KAÇIRDIĞIN PARAMIN İZİNİ BULDUM.) "Ekmeğimle oynadı" cümlen bu yüzden. "Madem ben yiyemiyorum kendisi de, karısı da, çocuğu da yiyemesin" diyorsun. O yüzden ekranlarda "benim param yok ama o hâlâ kazanıyor" diyorsun. Belden aşağı saldırıyorsun. Ahlaksızca karımı diline doluyor iftiralar atıyorsun. 40 yıllık bütün birikimimi heba ettin. Ne eskortların bitti, ne batırdığın işler bitti, ne sahtekarlığın bitti, ne saygısızlığın bitti, ne uyuşturucun bitti. Seninle artık bir adım bile yürünemeyecek hale geldin. Bir çukurun içindesin. Yıllarım gitti seni o çukurdan çıkarmaya çalışarak.Ama ikna olmadın.Çocuğumun geleceğini korumak adına seninle yollarımı ayırdım. ŞU AN ONUN GELECEĞİNİ DE ÇALIYORSUN.Seni artık usanıp bıraktığımda anladın çukurda olduğunu. şimdi o çukura bizi çekmeye çalışıyorsun.Hiç bir vasfın yokken,hayatın sana benim gibi bir şansı sunmasına şükür edip, yediğine içtiğine, talan ettiğine sayıp usulca EMANETLERDEN geriye kalanını devredip kenara çekilmen gerekiyorken, yaptıklarınla aslında ne kadar haklı ve doğru karar verdiğimi bana ve insanlara gösterdin. Şimdi de kendi kendini rezil ettiğin ekranlarda, kendini temize çıkartmaya çalışarak daha da rezil ediyorsun. Seninle ilgili artık hukuksal işlemleri başlattım. Verdiğin bütün zararların cezasını sen ve avanelerin çekeceksiniz. Şimdi git derdini ADALETE anlat. Suçlu psikolojisi içindesin. Bu yüzden ekranlardan inmiyorsun. Utanç verici bir amaç güdüyorsun. "BENİ BİTİRMEK"... Ben senin sayende değil, sana rağmen ördüm bu kariyeri. Sahtekarlıkla sarsılmaz. İLAHİ ADALET için zaten ALLAH YARDIMCIN OLSUN.

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        #Ercan Deniz

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